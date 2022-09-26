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    Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam olma ihtimali var

    Bilim insanları, Satürn'ün Enceladus uydusunun yaşam barındırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 17:54
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    Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam olma ihtimali var

    Dünya'nın ötesinde yaşam aramak için en önemli yerlerden bir tanesi de buzlu kabuğunun altında bir sıvı su okyanusuna sahip olduğu tahmin edilen Satürn'ün uydusu Enceladus olarak dikkat çekiyor.

    Enceladus, buzla kaplı olduğu için Güneş sistemimizdeki en yansıtıcı cisimlerden biridir ve normalde parlak beyaz bir kar topu gibi görünür.

    2005 yılında Cassini uzay aracı tarafından gerçekleştirilen bir yakın geçiş sırasında, uydudan uzaya fışkıran buz yanardağları keşfedilmişti.

    Yüzeyden adeta bir lav gibi fışkıran buzlar, Enceladus'un altında dev bir okyanusun yattığının ilk işaretlerinden biriydi.

    Enceladus üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, yüzeyde bulunan çatlaklardan püsküren buzun içeriğinde dihidrojen (H2) ve metan (CH4) dahil olmak üzere çeşitli karbon içeren organik bileşikler tespit edilmişti.

    Ardından yapılan çalışmalarda ise, bu bileşiklerin reaksiyon sonucu meydana geldiği ve doğrudan yaşam belirtisi sayılamayacağı söylenmişti.

    enceladus

    Bilim insanlarına göre yaşam olma ihtimali çok yüksek

    Yeni araştırmaya göre Satürn'ün uydusu Enceladus, yaşamın oluşması için gereken materyallerin bolca bulunduğu okyanuslara sahip.

    Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden, dünya dışı okyanus bilimi üzerinde çalışan Dr. Christopher Glein, "Enceladus, insanlığın Güneş sistemimizde yaşam arayışındaki başlıca hedeflerden biri." dedi.

    Dr. Glein, "Güneş sisteminde dünya dışı yaşanabilirlik arayışının odak noktası değişti. Artık organik moleküller, amonyak, kükürt içeren bileşikler ve yaşamı desteklemek için gereken kimyasal enerji de dahil yaşamın yapıtaşlarını arıyoruz." diye devam etti.

    Enceladus uydusunda yaşam olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen araştırmacılar, yaşanabilir okyanusu incelemek için Enceladus'a yeni bir keşif aracı gönderilmesini öneriyor.

    enceladus


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