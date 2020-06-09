Satürn'ün uydusu Titan, 100 kat daha hızlı uzaklaşıyor

Satürn'ün uydusu Titan'ın, gezegenden 100 kat daha hızlı uzaklaştığı ortaya çıktı.

Satürn'ün en büyük uydusu ve yoğun bir atmosferi olduğu bilinen tek doğal uydu olan Titan, Dünya dışında yüzeyinde kararlı sıvı bulundurduğu kanıtlanan 2. gök cismi olma özelliğine sahip.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile İtalya Uzay Ajansı'nda görevli bilim insanları tarafından yapılan keşif, Titan'ın Satürn'den çok daha hızlı uzaklaştığını ortaya çıkardı.

SANILANDAN 100 KAT DAHA HIZLI UZAKLAŞIYOR

Bilim insanlarının, NASA'nın Cassini uzay aracından elde edilen veriyi kullanarak yaptığı hesaplama, Titan'ın Satürn'den her yıl 11 santimetre, yani sanılanın 100 katı daha hızlı biçimde uzaklaştığını gösterdi.

ZAMANLA 1.2 MİLYON KİLOMETRE UZAKLAŞMIŞ

Keşfin, aynı zamanda Titan'ın Satürn'e çok daha yakın mesafede oluştuğu, aradan geçen zamanda gezegenin 1.2 milyon kilometre uzağına gittiği izlenimi uyandırdığı belirtildi.

Satürn'ün Güneş sisteminin ilk günlerinde, 4.6 milyar yıl önce oluştuğu bilinirken, gezegenin halkaları ve 80'den fazla uydudan oluşan sisteminin var oluş süreciyle ilgili araştırmalar sürüyor.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde görevli teorik astrofizikçi Jim Fuller, keşif için "Bu, Satürn'ün ay sisteminin ve potansiyel olarak halkalarının daha önce sanılandan daha dinamik biçimde oluştuğunu ve geliştiğini gösteriyor." dedi.

Son olarak şu bilgiye de yer verelim: Dünya'nın uydusu Ay da Dünya'dan her yıl 3.8 santimetre uzaklaşıyor.