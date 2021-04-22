Selçuk Bayraktar'dan F-35 ve Milli İnsansız Savaş Uçağı mesajı

İnsansız savaş uçağı projesine hız verdiklerini belirten Bayraktar, hedeflerinin 2023'te uçağın prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

F-35 savaş uçağının üretici ortağı olan Türkiye, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından projeden çıkarıldı.

Ankara'ya bildirimde bulunan Pentagon, Türkiye'nin 26 Ocak 2007'de imzaladığı Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmiş olduğunu ve yeni mutabakat metnine Türkiye'nin dahil edilmediğini belirtti.

"EN HAYIRLI İŞLERDEN BİRİ OLACAK"

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, F-35 programına ilişkin yaşanan gelişmeler ve insansız savaş uçağı geliştirilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yıllardır sahip olduğu düşünceleri paylaştığını belirten Bayraktar, sosyal medya hesabında yer verdiği görüntülü mesajında, "F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın Milli Savunma Sanayimiz için en hayırlı işlerden biri olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Selçuk Bayraktar'dan Milli İnsansız Savaş Uçağı açıklaması ViDEO

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI ÖNERİSİ

Bayraktar, F-35 savaş uçağında bulunan sistemlerin Türkiye'yi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabileceğini, Milli Muharip platformun ise her anlamda bağımsız kullanım imkanı sağlayacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracının o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalma ihtimali var. Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak, daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarında bu sistemlerin sürü kullanımı gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarında çalışmamız, şimdiden bu alanlara yönelmemiz bizi SİHA platformlarında olduğu gibi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir.





HEDEF, 2023'TE İLK UÇUŞ



Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz Akıncı platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek.

GENÇLERE ÇAĞRI YAPTI

Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan akıllı otonomi, yapay zeka dediğimiz alanlara yönelmeleri olacaktır. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız."

F-35'LERDE YAŞANAN SÜREÇ

Türkiye, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı.

Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.

Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti. 2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar ABD'de, Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti.

TÜRKİYE'NİN ÜRETTİĞİ PARÇA SAYISI

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 meselesinden dolayı bu 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve 2020 Savunma Bütçesi kapsamında ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı.

Türkiye, ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.