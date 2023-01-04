Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma müjdesi: Süpersonik varyantını yapacağız

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, "Kızılelma'nın süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant. Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak" dedi.

Türk savunma sanayisinde ilklere imza atan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma için müjde verdi.

Tv100'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Bayraktar, TB-2 SİHA'lar ve Kızılelma hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kızılelma'nın süpersonik varyantını yapmayı düşünüyoruz"

Bayraktar, Kızılelma'nın agresif manevralar yapabileceğini vurgulayarak, “Kızılelma, savaş uçaklarına karşı muharebe edebilecek. Bunun yanında çok daha süratli gidiyor. Hatta süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant. Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında Kızılelma agresif manevralar yapacak." dedi.

Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma müjdesi: Süpersonik varyantını yapmayı düşünüyoruz - Video

"5. neslin pabucunu dama atacak"

Akıncı'nın üst sınıfta yer aldığını belirten Bayraktar, "Şu an itibariyle uçağı ürün olmaya hazırlıyoruz. Bittiği zaman belli görevlerde üstünlük sağlayabilir. İnsanlı bir uçak insansız bir uçağa karşı çok dikkatli davranacaktır. 4. nesil uçaklara karşı büyük üstünlük sağlayabilir. Akıllı yapay zekanın üst düzey kararlar vermesini sağlayacak teknolojilerle birleştirildiğinde gelecekte elbette 5. neslin bir anlamda pabucunu dama atacak. Akıncı, üst sınıf daha çok keşif görevlerine odaklı tasarlanmış bir platform. 25 saate kadar havada kalabiliyor, büyük yük taşıyabiliyor, ülkemizin geliştirdiği seyir mühimmatlarından tutun da hassas güdüm kitlerinden hepsini taşıyabiliyor. F-16’nın bir savaş uçağının taşıdığı her mühimmatı taşıyabiliyor." ifadelerini kullandı.