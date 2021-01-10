Selçuk Bayraktar'dan 'WhatsApp siliyoruz' kampanyasına destek

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, kullandığı 3 uygulamayı paylaştı.

WhatsApp'ın yeni veri politikası dünya genelinde tepki çekmeyi sürdürüyor.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu söz konusu politika nedeniyle ayrıldığını duyurdu.

"WHATSAPP'TAN AYRILIYORUM"

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: #BiP. Açık kaynak kodlu olduğu için: #Telegram #Signal." ifadelerini kullandı.

8 ŞUBAT'A KADAR SÜRE

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

KULLANICILAR FARKLI ALTERNATİFLERE YÖNELDİ

WhatsApp'ın "onay dayatmasıyla" karşılaşan Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Bir günde 100 binden fazla paylaşım yapan Türkiye'deki kullanıcıların, yerli alternatiflere yöneldiği görüldü.