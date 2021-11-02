Sen de mi Google: Tensor işlemcisinde Samsung kodları tespit edildi

Sen de mi Google: Tensor işlemcisinde Samsung kodları tespit edildi

Google'ın Pixel 6 telefonları için özel olarak oluşturduğu Tensor işlemcisinin, Samsung'un Exynos işlemcileriyle bazı benzer noktaları olduğu belirlendi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini tanıtmıştı.

Google'ın kendi ürettiği Tensor isimli yonga setiyle öne çıkan Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, aslında Samsung'un Exynos işlemcilerinden izler taşıyor.

BİRÇOK ORTAK NOKTA VAR

Google’ın sıfırdan oluşturulmuş bir yonga seti olarak tanıttığı Tensor işlemcisinin, Samsung Exynos 2100 ve Exynos 2200 işlemcileri ile birçok ortak noktası bulunduğu ortaya çıktı.

Paylaşılan fotoğraflara göre, Tensor’un sahip olduğu çekirdek kodlarında Exynos 9845’e (S5E9845) ait çok sayıda referans tespit edildi.

Bununla beraber, Tensor’un sıfırdan oluşturulan bir işlemciden çok, özelleştirilmiş bir Exynos olduğu söyleniyor.

Çeşitli karşılaştırmalarda Android ekosistemindeki en güçlü işlemci olarak öne çıkan Tensor yonga seti, yapay zeka ve çeşitli konularda oldukça iyi performans gösteriyor.

Ancak işlemcinin içerisinde yer alan Samsung Exynos kodları, Google'ın bu konuda dürüst davranmadığını gösteriyor.

GOOGLE TENSOR ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, 5G bağlantısını destekleyen sekiz çekirdekli Google Tensor yonga setinden güç alıyor.

Google'ın kendi ürettiği bu işlemci, 2.8 GHz'de çalışan iki ARM Cortex-X1 çekirdeği, 2.25 GHz frekansa sahip iki Cortex-A76 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında dört Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Grafik birimi olarak ise Mali-G78 kullanılıyor.

Google Tensor'la güçlendirilmiş Pixel 6, Snapdragon 765G işlemciye sahip Pixel 5'ten yüzde 80'e kadar daha yüksek işlemci performansı sunuyor. Grafik tarafında ise performans artışı tam yüzde 370 olarak açıklanmıştı.