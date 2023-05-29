SEO endüstrisi tamamen değişebilir! Yapay zeka destekli Google Arama testleri başladı Google arama sonuçları yapay zeka yetenekleriyle tamamen yenileniyor. Şirket, testlerin ardından yeni özellikleri kullanıma sunacak.

ensonhaber.com

Google, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği "Google I/O"da, yapay zeka alanındaki çalışmalarını açıklamış ve yakında arama sonuçlarının değişeceğine vurgu yapmıştı.

Yeni, Search Generative Experience (Üretken Arama Deneyimi - SGE) sayesinde arama motoruna üretken yapay zeka özellikleri gelecek.

Google testlere başladı

Google, yaptığı açıklamada söz konusu arama deneyiminin testlerine başladığını resmen duyurdu.

Şirket, arama özelliklerini test etmek için Search Labs'e erişimi açtığını duyurdu. Ancak yeni özellikleri denemek için katılmanız gereken Search Labs, şimdilik ülkemizde kullanılamıyor.

Search Labs’ın en dikkat çekici özelliği, Google'daki arama sonuçlarının en üstüne yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir özet koyan Search Generative Experience olacak.

Artık kullanıcılar, arama sonuçlarının üst kısmında yapay zeka tarafından üretilen birkaç bilgi görecek. Daha sonra ise web siteleri sıralanacak.

SEO endüstrisi tamamen değişebilir

Arama sonuçlarının tamamen yenilenecek olması, SEO endüstrisini de tamamen etkileyecek.

Herkes artık aşağıda yer alan web sitesi bağlantıları yerine, yapay zeka özetinde yer almak için savaşacak.

Eğer kullanıcılar çoğunlukla ihtiyaç duydukları şeyi özetlerden alırlarsa, aşağıda gösterilecek web sitesi bağlantıları pek de değerli olmayacak.