Sera gazı emisyonları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı Yeni bir çalışma, dünya çapında insan kaynaklı ısınmanın "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olduğunu gösteriyor.

ensonhaber.com

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Bilim insanlarına göre, atmosferdeki karbondioksit oranını yeterince düşüremezsek, gelecekte daha ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz.

Sera gazı emisyonları rekor kırdı

Yeni bir çalışmada bilim insanları, dünya çapında insan kaynaklı ısınmanın "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olduğu konusunda uyarı yaptı.

İklim krizinin ana göstergelerini değerlendiren bir çalışma , insan kaynaklı ısınmanın son on yılda sanayi öncesi seviyelerin ortalama 1,14 santigrat derece üzerinde olduğunu gösterdi.

Üstelik bu ısınma oranı, her on yılda 0,2 santigrat derece artmaya devam ediyor.

Çalışma, yüksek ısınma oranını, sera gazı emisyonlarının "tüm zamanların en yüksek seviyesinde" olmasına ve aerosol soğutmanın gücündeki azalmaya bağladı.

Leeds Üniversitesi'nden Profesör Piers Forster, şimdi alınan kararların gelecekteki etkilerin ciddiyetini belirleyeceğini ve bunun iklim krizi için "kritik on yıl" olduğunu söyledi.

Dünyadaki fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonlarının yüzde 31'ine Çin ve yüzde 14'üne ABD yol açıyor. AB ve Hindistan'ın fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonlarında yüzde 7'şer payı bulunuyor.