Sera gazı emisyonu 2021’de rekor kırdı

AB bünyesindeki Kopernik İklim Değişikliği Kurumu, gezegeni ısıtan karbondioksit ve metan gazlarının 2021 yılında atmosferde rekor seviyeye ulaştığını duyurdu.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Bilim insanlarına göre, atmosferdeki karbondioksit oranını yeterince düşüremezsek, gelecekte daha ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz.

2021, EN SICAK 5. YIL OLDU

Avrupa Birliği’nin Kopernik İklim Değişikliği Kurumu (C3S), 2021 yılının tarihin en sıcak beşinci yıl olduğunu duyurdu.

Bilim insanları, hava sıaklığının 1850-1900 yılları arasındaki seviyeden ortalama olarak 1.1-1.2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirtti.

SERA GAZI SEVİYESİ REKOR KIRDI

Hazırlanan raporda, son 7 yılda Dünya’nın ısındığını belirten uzmanlar, atmosferdeki sera gazlarının da 2021’de rekor seviyeye ulaştığını aktardı.

Sera gazlarının yayılmasıyla birlikte geçen yıl Dünya genelinde aşırı iklim olayları yaşandığı, sel ve yangın felaketlerinin yaşandığı hatırlatıldı.

Rapora göre, atmosferdeki karbondioksit seviyesi 2020 yılında bir milyonda 414.3 birime ulaştı. Bu sayı, 2020 yılından 2,4 birim daha fazla.

Dünyadaki fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonlarının yüzde 31'ine Çin ve yüzde 14'üne ABD yol açıyor. AB ve Hindistan'ın fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonlarında yüzde 7'şer payı bulunuyor.