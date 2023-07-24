Seslendirme sanatçıları isyanda! Yapay zeka yüzünden işimizden olacağız Seslendirme sanatçıları, son dönemlerde gündemden düşmeyen yapay zekâ seslendirmesinin kendilerini işlerinden edeceğini düşünüyor.

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Seslendirme sanatçıları, yapay zekanın hızlı bir şekilde gelişmesi ve endüstriyel uygulamalarda daha yaygın hale gelmesiyle beraber endişeli bir döneme girdi.

Yapay zeka tabanlı seslendirme teknolojileri, insan sesini taklit edebilen ve oldukça gerçekçi sesler üretebilen modelleriyle, geleneksel seslendirme sanatçıları için ciddi bir işsizlik tehdidi oluşturuyor.

Yapay zeka tabanlı seslendirme sistemleri, metin tabanlı bir girdi aldığında, bu metni insan sesine oldukça yakın şekilde konuşma haline dönüştürebiliyor.

Yapay zekaya yönlendiler

Bu teknolojinin yüksek kalitede seslendirme performansı göstermesi ve insan sesiyle neredeyse ayırt edilemez hale gelmesi, pek çok sektörde sesli içerik üretiminin yapay zekaya yönlendirilmesini sağlıyor.

Bu durum, özellikle radyo ve televizyon reklamları, animasyon filmleri, sesli kitaplar, sanal asistanlar ve diğer sesli içeriklerin oluşturulmasında uzmanlaşmış olan seslendirme sanatçıları arasında büyük bir endişe yaratıyor.

Geleneksel olarak, seslendirme sanatçıları, ses tonu, vurgu ve duygusal aktarım gibi insan sesinin doğal özelliklerini ustalıkla kullanarak metinleri canlandırıyor ve dinleyiciye özgün bir deneyim sunuyordu.

Ancak, yapay zeka tabanlı seslendirme teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, pek çok şirket bu teknolojilere yöneliyor ve insanları işten çıkarmak suretiyle maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

Seslendirme sanatçıları sendikaları ve meslek örgütleri, bu duruma karşı çıkarak yapay zeka tabanlı seslendirme teknolojilerinin tamamen insanların yerine geçmesini engellemek için adımlar atılmasını talep ediyor.

Seslendirme sanatçıları grevde

Hollywood'daki grev, seslendirme sanatçılarına da sıçradı. Sanatçılar, son dönemlerde gündemden düşmeyen yapay zekâ seslendirmesinin kendilerini işlerinden edeceğini düşünüyor.

God of War: Ragnarok'un seslendirme sanatçılarından Linsay Rousseau ile Call of Duty serisinde seslendirme yapan Zeke Alton gibi isimlerin katıldığı bir panelde açıklamalarda bulunan seslendirme sanatçıları, yapay zekâ yetenekleri nedeniyle sesleri üzerindeki hakimiyeti tamamen kaybettiklerini söyledi.

ABD Ulusal Seslendirme Sanatçıları Birliği (NAVA) Başkanı Tim Friedlander, yapay zekâ araçları yeterince yaygın olmamasına rağmen daha şimdiden binlerce içerik hakkında telif hakları yasalarını devreye soktuklarını söyledi.

Seslendirme sanatçıları ve yapay zeka geliştiricileri arasında diyalog ve iş birliği, bu iki alanın birlikte var olabileceği ve insan emeğinin değerini koruyabileceği bir yolun bulunması adına önemlidir.

Belki de, insanlığın yaratıcılığını ve sanatsal dokunuşunu gerektiren içeriklerde insan seslendirme sanatçıları, teknolojik gelişmelerin yarattığı iş kolaylıklarından faydalanarak daha etkili ve verimli çalışma imkanları elde edebilirler.

Sonuç olarak, yapay zekanın seslendirme alanında yarattığı işsizlik korkusu, teknolojinin toplumsal etkileri konusunda daha kapsamlı bir tartışmayı beraberinde getiriyor.