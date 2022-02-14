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- Sevgililer Günü’nde kripto para dolandırıcıları harekete geçti
Sevgililer Günü’nde kripto para dolandırıcıları harekete geçti
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 10:36
- Güncelleme : 14.02.2022 - 10:47
Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen kripto paralar, kötü niyetli kişilerin ekmeğine de yağ sürüyor. Özellikle özel günlerde artan dolandırıcılık vakaları, Sevgililer Günü'nde de devam ediyor.
Yalnız yaşayan insanları veya bir aile kurmak isteyen ileri yaştaki kişileri hedefleyen dolandırıcılar, kolayca kripto para çalabiliyor.
Daha önce, sosyal medya dolandırıcılarının toplamda 770 milyon dolarlık vurgun yaptığını sizlerle paylaşmıştık. Bu paranın büyük bir bölümü ise kripto paralardan geliyor.
FBI'DAN SEVGİLİLER GÜNÜ UYARISI
FBI, Sevgililer Günü'nde özellikle sosyal medya üzerinden sahte hesapların insanlara arkadaşlık teklif ettiğini ve sonrasında dolandırdığını belirtiyor.
2020 yılında, sadece San Fransisco’da bu yöntemle 35 milyon dolarlık vurgun yapıldığını belirten FBI, 2021 yılında ise bu rakamın 64 milyon dolara çıktığını söylüyor.
Yetkililer, güvenmedikleri hiç kimseye hesap bilgilerini vermemeleri konusunda kullanıcıları uyarıyor.
Ayrıca, Sevgililer Günü'nde sosyal medya veya e-oısta üzerinden gönderilen linklere tıklanmaması ve çevrimiçi yatırıcımlardan uzak durulması oldukça önemli.
Romantik dolandırıcılıklardan kaçınmak için FBI tarafından önerilen ipuçlarından bazıları şu şekilde:
- Çevrimiçi etkileşimlerden yatırım tavsiyesi almayın.
- Finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.
- Gerçekçi olmayan kâr vaatlerinden uzak durun.
- Özel yatırım fırsatlarına sahip olduğunu iddia eden ve sizi teşvik eden kişilerden uzak durun.