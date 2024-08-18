AA & Ensonhaber
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli ve milli silahlar, mühimmatlar, araç ve gereçler, Türkiye'nin milli savunma gücünü pekiştirmeye devam ediyor.
ROKETSAN, bu alanda geliştirdiği karadan karaya seyir füzesi Kara Atmaca ile yeni bir başarıya imza attı.
EN UZUN MENZİLLİ VE EN UZUN SÜRELİ UÇUŞ
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kara Atmaca'nın uzun menzil uçtuğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Kara Atmaca, Atmaca UM atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun
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