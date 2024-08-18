Seyir füzesi Kara Atmaca'dan en uzun menzilli uçuş ROKETSAN tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sitemi Atmaca UM, atışlı test çalışmalarında hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.

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AA & Ensonhaber

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli ve milli silahlar, mühimmatlar, araç ve gereçler, Türkiye'nin milli savunma gücünü pekiştirmeye devam ediyor.

ROKETSAN, bu alanda geliştirdiği karadan karaya seyir füzesi Kara Atmaca ile yeni bir başarıya imza attı.

EN UZUN MENZİLLİ VE EN UZUN SÜRELİ UÇUŞ

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kara Atmaca'nın uzun menzil uçtuğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: