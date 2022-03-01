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    Siber korsanlar, Facebook üzerinden Ukrayna ordusunu hedef aldı

    Bilgisayar korsanları, Facebook üzerinden Ukrayna ordusununa ve politikacılarına saldırıyor.
    • REUTERS
    • 01.03.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 10:53
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    Siber korsanlar, Facebook üzerinden Ukrayna ordusunu hedef aldı

    Facebook'un sahibi olan Meta, bilgisayar korsanlarının Facebook üzerinden aralarında önde gelen ordu yetkilileri, politikacılar ve bir gazetecinin de bulunduğu Ukrayna'nın önemli isimlerini hedef aldığını duyurdu.

    Ghostwriter isimli grubun, hedefledikleri kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirmeyi başardığı ifade edildi.

    Açıklamada, korsanların bu hesaplarda Ukrayna birliklerinin zayıflatıldığına yönelik aralarında Ukrayna askerlerinin teslim olduğunu gösteren bir videonun da yer aldığı YouTube videoları yayınlamaya çalıştıkları ifade edildi.

    40 SAHTE HESAP ENGELLENDİ

    Meta'dan yapılan açıklamada, son 48 saat içerisinde Facebook ve Instagram'dan bir şebeke halinde hareket eden ve Ukrayna'daki insanları hedef alan 40 sahte hesabın ve sayfaların kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle kaldırıldığı belirtildi.

    Grupların, Rusya ve Ukrayna'da bulunan kişiler tarafından yönetildiği ifade edilirken, Twitter da ondan fazla hesabın askıya alındığını ve manipülasyon ve spam'e karşı kuralları ihlal eden bazı bağlantıların paylaşımının yasaklandığını bildirdi.

    facebook


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