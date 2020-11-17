Siber korsanlar, koronavirüs aşısı geliştirmek için çalışan şirketleri hedef alıyor

Microsoft tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, koronavirüs aşısı çalışmalarında bulunan şirketler ve araştırmacılar, siber saldırıların hedefi haline geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortadan kalkması için birçok ülke aşı çalışmaları yürütüyor. Ancak siber saldırganlar, bir şekilde bu çalışmaları engellemenin peşinde.

Microsoft tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre siber saldırganlar, koronavirüs aşısı üzerinde çalışan ilaç şirketlerini ve aşı araştırmacılarını hedef alıyor.

Microsoft, devlet kaynaklı olduğunu söylediği siber saldırıları kınayarak diğer devletlerin de tepki göstermesini istedi.

BİRÇOK ÜLKEYE SALDIRI YAPILIYOR

Microsoft Müşteri Güvenliği ve Kurumsal Başkan Yardımcısı Tom Burt tarafından yayınlanan bir blog gönderisinde; Kanada, Fransa, Hindistan, Güney Kore ve ABD'deki aşı çalışmalarının siber saldırılardan etkilendiği bilgisine yer verildi.

SALDIRILAR RUSYA VE KUZEY KORE'DEN

Microsoft'un açıklamasına göre söz konusu siber saldırılar üç farklı kaynaktan geliyor. Bu kaynaklar Rusya'dan Strontium ve Kuzey Kore'den Zinc ve Cerium adlı iki grup olarak belirlenmiş durumda.

Microsoft, ürünlerinin bir parçası olan güvenlik korumalarıyla bu saldırıların çoğunu engellediğini ve saldırılardan etkilenen kuruluşlara yardım etmeyi teklif ettiğini söylüyor.

Şirket ayrıca; uluslararası liderleri, sağlık çalışanlarını ve araştırmacıları siber saldırılardan korunmak için daha fazla önlem almaya çağırıyor.