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    Siber korsanların en kolay kırdığı 20 şifre

    ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, bilgisayar korsanlarının en kolay kırdıkları ve en çok kullanılan 20 şifre açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 17:05
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    Siber korsanların en kolay kırdığı 20 şifre

    2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreler, kullanıcıların bu konuda yeteri kadar önlem almadığını gösteriyor.

    Ayrıca birçok insanın; şifre olarak futbol takımları, otomobil markaları ve müzik grubu isimleri kullandıkları görülüyor.

    Son zamanlarda Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizi ve hemen ardından iki ülkenin birbirlerine düzenlediği siber saldırılar, şifre güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi.

    Mobil güvenlik firması Lookout tarafından yayınlanan raporda, dünyada kullanılan en tehlikeli 20 şifre yer aldı.

    Söz konusu şifrelerin halihazırda en çok kullanılan şifrelerin de başında geldiğini belirtilen raporda, korsanların kırmakta zorlanmadığı şifreler paylaşıldı.

    Siber korsanların en kolay kırdığı 20 şifre #1

    Çevrimiçi parola yöneticisi NordPass, bir kişinin ortalama parola gerektiren 100'den fazla farklı hesabı olduğuna dikkat çekerken, Rusya-Ukrayna krizinin siber saldırı sayılarını artırabileceğinin altı çizildi.

    EN KOLAY KIRILAN VE EN ÇOK KULLANILAN 20 ŞİFRE

    • 123456
    • 123456789
    • Qwerty
    • Password
    • 12345
    • 12345678
    • 111111
    • 1234567
    • 123123
    • Qwerty123
    • 1q2w3e
    • 1234567890
    • DEFAULT
    • 0
    • Abc123
    • 654321
    • 123321
    • Qwertyuiop
    • Iloveyou
    • 666666

    Siber korsanların en kolay kırdığı 20 şifre #2


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