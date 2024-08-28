Siber saldırı dalgası: Alman şirketler 267 milyar euro zararda Alman şirketlerine yönelik siber saldırıların son 12 ayda yaklaşık 267 milyar euroluk zarara yol açtığı bildirildi.

AA & Ensonhaber

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor. Üstelik bu saldırıların sektöre verdiği zarar milyarlarca doları buluyor.

ALMAN ŞİRKETLER AĞIR DARBE ALDI

Almanya'nın bilgi, iletişim ve yeni medya sektörlerinin çatı kuruluşu BITKOM'un 1000 şirket ile yaptığı "siber saldırılar" anketinin sonuçları açıklandı.

Alman şirketlerine yönelik siber saldırıların son 12 ayda yaklaşık 267 milyar avroluk zarara yol açtığı bildirildi.

Başkent Berlin'de anket sonuçlarını açıklayan BITKOM Başkanı Ralf Wintergerst, Alman ekonomisi için siber tehdit durumunun kötüleştiğini belirterek, şirketlerin koruyucu önlemlerini daha da artırması gerektiğini söyledi.

Wintergerst, Alman şirketlerin yüzde 81'inin yakın zamanda veri hırsızlığı, casusluk veya sabotajdan etkilendiğini, bu oranın 2023'te yüzde 72 olduğunu belirtti.

BITKOM'un anketine göre, siber saldırıların Alman şirketlerine toplam zararı son 12 ayda bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 266,6 milyar euroya ulaştı.

Siber saldırıya uğrayan şirketlerin yüzde 70'i saldırıyı organize suçla ilişkilendirirken, şirketlerin yüzde 45'i en az bir saldırının Çin merkezli olduğunu belirtti. Alman şirketlerine siber saldırılarda Rusya yüzde 39 ile ikinci sırada yer aldı.

Her üç şirketten yaklaşık ikisinin, varlıklarını siber saldırıların tehdidi altında gördüğü ankette ortaya konuldu.

Giderek karmaşıklaşan tedarik zincirleri internet korsanları için bir geçit oluştururken, Alman şirketlerin sadece yüzde 37'sinin tedarik zincirindeki güvenlik olaylarına müdahale etmek için bir acil durum planı olması dikkati çekti.