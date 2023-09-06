Sıcak hava dalgasıyla başa çıkmanın 4 bilimsel yolu Artan hava sıcaklıklarına karşı hızlı bir şekilde serinlemek mi istiyorsunuz? Şimdi sizlerle paylaşacağımız 4 farklı bilimsel yol sayesinde, kendinizi daha serin hissedeceksiniz.

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Dünya genelindeki iklim değişikliği, her geçen yıl daha belirgin hale geliyor ve insan yaşamını etkiliyor.

Artan sıcaklıkların, insanların günlük yaşamı üzerinde ciddi etkileri bulunuyor. Bu etkiler, sağlık, tarım, ekonomi ve çevre gibi birçok alanda hissediliyor.

Kaçınılmaz olarak yüksek sıcaklıklar, insanların uyum sağlayamadığı bir çalışma ortamı yarattı. Üstelik bu sıcaklarda takım elbiseyle havasız ofislerde oturan milyonlarca çalışan var.

Peki sıcak hava dalgasında nasıl serinlersiniz? Muhtemelen temel ipuçlarını biliyorsunuzdur: Bol su için, gölgede kalın ve havalar özellikle ısındığında perdelerinizi kapatın.

Ancak sıcaklıkla başa çıkmanıza yardımcı olacak başka birçok basit ve bilimsel olarak desteklenen teknikler de bulunuyor. Gelin bu 4 farklı bilimsel tekniğe yakından bakalım.

1. Önce yüzünüzü değil, ellerinizi soğutun

Eğer sıcağı hissediyorsanız ve biri size yelpaze uzatıyorsa, muhtemelen önce yüzünüzü serinletmeye çalışacaksınız. Ancak bilime göre bu, vücut sıcaklığınızı düşürmenin en hızlı yolu olmaktan çok uzak.

Elbette, yüzünüze çarpan tüm o esinti oradaki soğuk alıcıları taklit edecek ve bu da size çok güçlü bir rahatlık hissi verecektir. Ama aslında vücudunuzdaki ısıyı çıkarmayacak.

Bunun yerine ellerinizi 15 ila 20 dakika boyunca soğuk suya batırmak daha iyi bir soğutma stratejisidir. Ellerinizin yüzey alanı kütle alanına göre yüksek; sıcak olduğunuzda içlerinden çok fazla kan akıyor.

Ellerinizi soğuk suya daldırmak o kadar da hoş bir his vermeyecek ama sizi buz banyosundan bile çok daha hızlı serinletecek.

2. Soğuk duşlardan kaçının

lbette kavurucu bir yaz gününde soğuk bir duşa girmek cazip gelebilir. Bununla birlikte, tüm vücudunuzu aniden soğuk suya daldırmak, kulağa tuhaf gelse de, sıcak hava dalgası sırasında vücudunuzu soğutmanın çok yavaş bir yoludur.

Bilime göre, vücudu tamamen soğuk suya sokmak, çok fazla yüzey kaplar ve vücudunuz cildinize ulaşan kan miktarını daraltır. Soğumanın sırrı, cildinizin yüzeyine kan iletmek ve ardından ısıyı yavaşça uzaklaştırmaktır.

Kısacası, buz banyosu yapmayın ve bunun yerine ılık bir duşu tercih edin. İdeal sıcaklık vücudunuza ve dışarıdaki sıcaklığa bağlı olacaktır, ancak nispeten sıcak olan suyu, serinlemek için en iyi seçenek!

3. Sıcak içecekleri tercih edin

Evet! Yıllardır süren bu klişe aslında bilime göre doğru! Sıcak bir içeceği yudumlamak, sizi buzlu suyu içmekten daha hızlı serinletir.

Bilime göre bu durum, vücudunuzu doğrudan soğutmaya çalışmak değil, terleme, kanın cildinize gitmesi gibi sistemleri harekete geçirmekle ilgili.

Bu sadece sıcak sıvılar içmeniz gerektiği anlamına gelmiyor; her sıcaklıktaki suyla susuz kalmamak, terleme yoluyla vücudun soğumasına ve ısının aktif dokulardan cilde aktarılmasına yardımcı olur.

Şunu bilmeniz gerekiyor! Buzdolabındaki soğuk bir suyu içmek, vücudunuzun iç ısısını hızlı bir şekilde düşürmez.

Bir düşünün: İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı sudur; bu da yaklaşık 40 litre demektir. Bir bardak soğuk sıvı eklemek pek bir fark yaratmayacaktır. Bunu okyanusta bir damla gibi düşünün.

Sıcak bir içecek içtiğinizde, ısı doğrudan midenize gider ve vücudunuz gerçekte olduğundan daha sıcak olduğunu düşünmesine neden olur.

Dumanı tüten bir içecek tercih ederseniz, bunu kahve veya çay ile yapmamak en iyisidir. Kafein, alkolle birlikte vücudunuzun metabolizma hızını artırarak daha fazla ısı üretmesine neden olabilir.

Üstelik kafein diüretik görevi görerek vücudunuzdan diğer içeceklerle karşılaştırıldığında daha hızlı sıvı kaybına yol açar.

4. Vücudunuzu soğutmak için terleyin

Sıcak havalarda yelpaze gibi sadece yüzümüzü serinletmeye yarayan bazı yöntemler kullanırız.

Sıcak havalarda çok sık kullanılan başka bir yöntem olan vantilatör ise yalnızca cildinizle temas eden sıcak havayı uzaklaştırarak vücudunuzu soğutmaz; aynı zamanda terin buharlaşmasına da yardımcı olur.

Aşırı sıcak hava dalgası sırasında bu büyük bir sorun olabilir. Bilim insanları, sıcaklık yaklaşık 35°C'ye ulaştığında vücudu soğutmanın tek gerçek yolunun "terlemek" olduğunu söylüyor.

Bunun nedeni terin buharlaşmasının aslında sıcaklığa bağlı olmamasıdır; tamamen hava ile cilt arasındaki su buharı basıncı farkıyla ilgilidir.

Mümkün olduğunda, serinletici bir esinti oluşturmak için birden fazla pencere açarak doğal hava akışı sağlayabilirsiniz.

Terlemek, vücut sıcaklığını düşürmek için ter bezlerinin su ve tuz içeren bir sıvı salgılamasıdır. Yüksek sıcaklıklarda veya nemli hava koşullarında terlemek, vücudu serin tutmaya yardımcı olabilir. Bu durumda, vücudunuzun doğal olarak terlemesine izin vermek ve yeterli su içmek önemlidir.