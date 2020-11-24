Siemens, Almanya'da hidrojenle çalışan tren geliştirdi

Almanya devlet demiryolları Deutsche Bahn ile teknoloji devi Siemens, 2050’de emisyonu sıfıra indirme planı kapsamında hidrojenle çalışan tren geliştirdiklerini açıkladı.

Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Almanya merkezli Siemens; endüstri, enerji, ve sağlık alanlarındaki faaliyetlerine devam ediyor.

Almanya devlet demiryolları Deutsche Bahn ile teknoloji devi Siemens, 2050’de emisyonu sıfıra indirme planı kapsamında hidrojenle çalışan tren geliştirdiklerini açıkladı.

330 TON CO2 TASARRUFU

Bir yıl boyunca deneme sürüşleri yapılacak ve 2024’te raylara inecek olan trenin, yılda yaklaşık 330 ton CO2 tasarrufu sağlayacağı ve saatte 160 kilometre azami hıza ulaşacağı belirtildi.

HİDROJEN İSTASYONU DA KURULACAK

Söz konusu trene yakıt sağlamak amacıyla bir de hidrojen istasyonu hayata geçecek. İstasyonun, normal fosil yakıtlı araç süresinde hidrojen dolumu sağlayacağı belirtiliyor.

HEDEF SIFIR EMİSYON

Almanya devlet demiryolları Deutsche Bahn, 2050 yılında karbon emisyon miktarını sıfıra indirme planları yapıyor.

Hidrojen bazlı üretilecek her trenin trenin maliyeti 5 ila 10 milyon euro arasında olacak ve toplamda 50-150 milyar euroluk bir pazar potansiyeli yaratacak.



Siemens CEO'su Michael Peter, “Avrupa'da, önümüzdeki 10-15 yıl içinde değiştirilmesi gerekecek 10 ila 15 bin trenlik bir pazar potansiyeli görüyoruz, yalnızca Almanya'da 3 bin tren var." ifadelerini kullandı.



