Siemens ve Google'dan yapay zekaya yönelik iş birliği

Siemens, Google Cloud ile iş birliği yapıyor. Endüstriyel üretim sektöründe yapay zekaya dayalı çözümlerin kullanımını artırmayı amaçlayan iş birliği kapsamında, üretimde verimlilik artışı sağlanacak.

Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Almanya merkezli Siemens; Google Cloud ile güçlerini birleştirdi.

Endüstriyel otomasyon ve yazılım alanlarında inovasyon ve teknoloji liderlerinden biri olan Siemens, fabrikalardaki süreçleri optimize etmek ve üretimde verimliliği artırmak için Google'dan faydalanacak.

Şirket, kendi fabrika otomasyon çözümlerini Google Cloud’un veri bulutu ve yapay zekâ/makine öğrenmesi (AI/ML) teknolojileri ile entegre ederek üreticilerin inovasyon geliştirmesine yardımcı olacak.

Verilen bilgiye göre, günümüzde endüstriyel süreçleri veriler yönlendirse de üreticilerin büyük bir çoğunluğu eski yazılımları kullanmaya devam ediyor. Yoğun kaynak kullanımına neden olan ve sık sık manuel güncelleme gerektiren bu uygulamalar, verimlilik açısından avantaj sağlamıyor.

GOOGLE CLOUD İLE VERİMLİLİK ARTIYOR

Siemens’in üretim sektörünü ileri taşıyan teknolojileri, Google Cloud’un veri bulutu, yapay zeka ve makine öğrenmesi yetenekleriyle birleşerek üreticilere fabrika verilerini uyumlu hale getirme olanağı tanıyor.

Ayrıca ürünlerin görsel açıdan denetimi, montaj hattında bulunan makinelerin yıpranma ve aşınma durumlarının tahmin edilerek gelecekte oluşabilecek maliyetlerin önceden tahmin edilmesi gibi uygulamaları mümkün kılıyor.





Üretimde yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırmak, bunları otomasyona ve ağa entegre etmek, yüksek seviyede uzmanlık ve Siemens Industrial Edge gibi yenilikçi ürünler gerektiren oldukça karmaşık bir görev.

AMAÇ, GENEL KALİTEYİ İYİLEŞTİRMEK

Google Cloud ve şirket arasındaki iş birliği de Industrial Edge ile bağlantılı olarak yapay zekanın dağıtımını ve ölçeğe göre yönetimini kolaylaştırmayı, üretimde çalışanları güçlendirmeyi, rutin görevleri otomatikleştirmeyi ve genel kaliteyi iyileştirmeyi amaçlıyor.

İş birliği hakkında konuşan Siemens Dijital Endüstriler’in Fabrika Otomasyonu Kontrol Bölümü Başkan Yardımcısı Axel Lorenz, “Yapay zekâ, fabrikalarda radikal bir dönüşüm üretme konusunda büyük potansiyel taşıyor. Üreticilerin birçoğu yapay zeka alanında bugün hala ‘pilot proje’ seviyesinde kalmış durumda; biz bunu değiştirmek istiyoruz.

Şirketimizin Industrial Edge ve endüstriyel operasyon konusundaki çözümleri ile Google Cloud’un yapay zeka/makine öğrenmesi teknolojilerinin birleşmesi, üretim sektöründe oyunun kurallarını kökten değiştirecek.” ifadelerini kullandı.

