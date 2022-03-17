Siemens'in hidrojen treni 2024'te hizmete açılacak

Almanya devlet demiryolları Deutsche Bahn ile teknoloji devi Siemens, emisyonu sıfıra indirme planı kapsamında hidrojenle çalışan treni 2024'te faaliyete geçireceklerini duyurdu.

Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Almanya merkezli Siemens; endüstri, enerji, ve sağlık alanlarındaki faaliyetlerine devam ediyor.

Almanya devlet demiryolları Deutsche Bahn ile teknoloji devi Siemens, 2050’de emisyonu sıfıra indirme planı kapsamında hidrojenle çalışan tren geliştirdiklerini ilk olarak 2020 yılında açıklamıştı.

2024'TE HİZMETE AÇILACAK

Birkaç yıl boyunca deneme sürüşleri yapılacak ve 2024’te raylara inecek olan trenin, yılda yaklaşık 330 ton CO2 tasarrufu sağlayacağı ve saatte 160 kilometre azami hıza ulaşacağı belirtildi.

Siemens tarafından yapılan açıklamada, prototip tren testlerinin 2023'ün ortalarında Augsburg ve Füsse arasındaki güzergahlar da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

İki vagonlu tren, tavana monte edilen ve yerden piller içeren yakıt hücrelerini kullanacak. Siemens’ten yapılan açıklamada, "Hidrojenle çalışan mekanizma, demiryolu taşımacılığını karbondan arındıran ve iklim hedeflerimize ulaşmada önemli bir katkı sağlayacak." denildi.

HİDROJEN İSTASYONU DA KURULACAK

Söz konusu trene yakıt sağlamak amacıyla bir de hidrojen istasyonu hayata geçecek. İstasyonun, normal fosil yakıtlı araç süresinde hidrojen dolumu sağlayacağı belirtiliyor.

HEDEF SIFIR EMİSYON

Almanya devlet demiryolları Deutsche Bahn, 2050 yılında karbon emisyon miktarını sıfıra indirme planları yapıyor.

Hidrojen bazlı üretilecek her trenin trenin maliyeti 5 ila 10 milyon euro arasında olacak ve toplamda 50-150 milyar euroluk bir pazar potansiyeli yaratacak.