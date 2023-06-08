Sıfır telefon alamayanlar tamircilere koşuyor Her geçen gün teknolojinin geliştiği dönemde, sıfır telefon alamayanlar telefonlarını tamir için bırakmayı tercih ediyor.

İHA

Son zamanlarda dolar kurunun da etkisiyle ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları oldukça yükselmiş durumda.

Sıfır telefon almakta güçlük çeken vatandaşlar, daha çok eski telefonlarına bakım yaptırmak veya tamir etmek için soluğu tamircilerde alıyor.

Cep telefonunu yükseltemeyenler tamircilere akın ederken, kılıf ve ekran koruyucularına da talep arttı.

Vatandaşların telefonlarını tamirata getirme oranının yükseldiğini vurgulayan Düzce’de telefon satışı ve tamiri yapan Ertuğrul Aydoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Piyasanın şartları malum belli. Sıfır telefon fiyatları gerçekten çok yüksek durumda. Vatandaşların şu anki tercihi ya ikinci el telefon almak oluyor yada elindeki mevcut telefonlarını tamirat konusunda yanımıza geliyorlar.



Sıfır telefon fiyatlarında ki artış sebebi ile satışlarımız daha düşük. İkinci el telefon satışlarımız daha iyi. Şu anda en çok telefon tamiri yapıyoruz. Vatandaş elindeki telefonun daha çok tamirini yaptırıyorlar.

"Ekran koruyuculara talep arttı"