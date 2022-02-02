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    Silahlı sapık önlemi: Tim Cook’un evi haritalarda bulanıklaştırıldı

    2020 yılından beri Apple CEO’su Tim Cook’u taciz eden silahlı sapık nedeniyle Cook'un evi, Apple ve Google Haritalar'dan silindi.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 17:50
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    Silahlı sapık önlemi: Tim Cook’un evi haritalarda bulanıklaştırıldı

    Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, şu sıralar silahlı bir sapıkla uğraşmak zorunda.

    Apple CEO'su Tim Cook tarafından ilk defa 2020 yılının sonlarında fark edilen takıntılı kadın, kendisinin Cook’un eşi olduğunu ve ikizlerinin babasının Cook olduğunu söyleyerek silahlı fotoğraflar paylaşıyor.

    Üstelik kadın, geçtiğimiz haftalarda Tim Cook'un evine kadar gitmiş, ancak korumalar tarafından içeri alınmamıştı.

    Apple avukatları, Cook’u taciz eden silahlı sapık hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve uzaklaştırma kararı çıkarmıştı.

    TIM COOK'UN EVİ HARİTALARDAN KALDIRILDI

    Gelen yasakla beraber Apple ve Google, Tim Cook’un evini haritalarda göstermeme kararı aldı.

    Hem Apple Haritalar hem de Google Haritalar, artık Apple CEO’sunun Palo Alto, Kaliforniya’daki 2,5 milyon sterlinlik evini bulanık olarak gösteriyor.

    Öte yandan, mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararı 29 Mart'ta sona erecek. Bunun hemen sonrasında ise olayla ilgili mahkeme devreye girecek ve kadının yargılandığı dava başlayacak.

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    tim cook

    tim cook


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