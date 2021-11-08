Şili'deki çölde bulunan cam kayaların sırrı çözüldü: Kuyruklu yıldız

Şili'deki Atacama Çölü’nde nasıl oluştuğu ve nereden geldiği anlaşılamayan camsı kaya parçalarının gizemi çözüldü.

Şili'deki Atacama Çölü’nde, nasıl oluştuğu ve nereden geldiği anlaşılamayan camsı kaya parçaları var.

Bilim insanları, yaptıkları araştırma ise yıllardır gizemi çözülemeyen kayaların nereden geldiğini tespit etti.

NEDENİ KUYRUKLU YILDIZ

Yeni bir araştırmada, 75 kilometrelik bir alana yayılan koyu yeşil ve siyah parçaların yaklaşık 12 bin yıl önce Atacama Çölü üzerinde patlayan bir kuyruklu yıldızdan kaynaklandığı tespit edildi.

Havada meydana gelen patlama sırasında çöle saçılan ve silikat cam bileşenlerini içeren malzemelerin, yüzeydeki toprakla etkileşime girerek bu sıra dışı manzarayı oluşturduğu ortaya çıktı.

Daha önce, bu cam parçalarının civardaki otlakların yanmasıyla veya volkanik patlamayla meydana gelmiş olabileceği düşünülüyordu.

Çölden toplanan cam parçalarının bileşenlerini inceleyen bilim insanları, tespit ettikleri mineralleri, NASA’nın Stardust görevinde Wild 2 adlı kuyruklu yıldızdan alınan örneklerdeki minerallerle karşılaştırdı. İncelemeler örneklerin uyuştuğunu gösterdi.

Ayrıca söz konusu parçaların, ancak bin 700 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda oluşabileceği tespit edildi.

PATLAMANIN TARİHİ ARAŞTIRILIYOR

Bilim insanları, şimdi binlerce yıl önce gerçekleşen kuyruklu yıldız patlamasının net tarihini tespit etimeye çalışıyor. Çünkü patlama sırasında, bölgedeki büyük memeli hayvanların da yok olduğu biliniyor.

Olayın kesin tarihinin belirlenmesi, memelilerin yok oluşuyla patlama arasındaki olası ilişkiye de ışık tutabilir.