Şimdi Google düşünsün! ChatGPT'nin tüm yetenekleri Bing arama motoruna geldi Microsoft, Bing üzerinde 2 aydır testlerini sürdürdüğü GPT-4 destekli sohbet özelliğini kullanıma sundu.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta ChatGPT'nin, Google'ın yerini alacağı söyleniyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Microsoft, Bing üzerinde 2 aydır testlerini sürdürdüğü GPT-4 destekli sohbet özelliğini kullanıma sundu.

Artık Microsoft veya Bing hesabına giriş yapan her kullanıcı, Bing üzerinden yapay zekâ ile sohbet edebilecek ve aramalar yapabilecek.

Öte yandan, Bing arama motorunun yapay zeka destekli sohbet özelliğinden faydalanabilmek için Microsoft Edge tarayıcısını kullanmanız gerekiyor.

Bing popüler hale gelmeye başladı

ChatGPT deneyiminin Bing’e entegre edilmesiyle önemli bir kullanıcı artışı yaşadıklarını söyleyen Microsoft, aktif günlük kullanıcılarının üçte birinin servise yeni katıldığını duyurdu.

Microsoft’tan verilen bilgiye göre, yeni Bing deneyiminin duyurulmasından bu yana 45 milyondan fazla sohbet gerçekleştirildi.