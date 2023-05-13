Şimdiye kadarki en büyük iPhone geliyor! 2024'ü bekleyin Sızıntılar, Apple’ın 2024 yılında bugüne kadarki en büyük iPhone’u tanıtacağını gösteriyor.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise gözler iPhone 15 modellerine çevrildi.

2023 yılının Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ederken, şimdiden gelecek yıl tanıtılacak iPhone 16 söylentileri de dolaşmaya başladı.

Şimdiye kadarki en büyük iPhone geliyor

Sızıntılar, Apple’ın 2024 yılında bugüne kadarki en büyük iPhone’u tanıtacağını gösteriyor.

Apple ürünlerinin analistlerinden biri olan Young, iPhone 16 Pro'nun ekran boyutunun 6,2 inç civarında, Pro Max’in ise 6,8 inç'in üzerine olabileceğini söylüyor.

6,8 inç ekrana sahip bir başka büyük telefon olan Samsung Galaxy S23 Ultra, şu anda piyasada olan katlanabilir akıllı telefon dışında en büyük ekran boyutlarından birine sahip.

iPhone 15 modellerinin ise, şu anda piyasada bulunan iPhone 14 serisi ile aynı ekran boyutlarına sahip olması bekleniyor.