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    Sinsice yaklaşıyor! Dünya'ya göktaşı mı çarpacak? NASA saat verdi...

    NASA, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'nın iki katı bir asteroidin Dünya'ya doğru yola çıktığını duyurdu. Peki Dünya'ya göktaşı mı çarpacak, ne zaman? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 10:24
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    Sinsice yaklaşıyor! Dünya'ya göktaşı mı çarpacak? NASA saat verdi...

    Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) duyurdu, Burj Khalifa'nın iki katı büyüklüğündeki göktaşı Dünya'ya doğru yola çıktığını açıkladı.

    NASA, devasa göktaşının dünyaya yaklaşacağı tarihi de paylaştı.

    1,8 km'lik bir çapa sahip olan 7335 (1989 JA) adlı uzay kayası "potansiyel tehlikeli' olarak sınıflandırılırken, kamuoyunda paniğe neden oldu.

    Göktaşı dünyaya çarpacak mı? Göktaşı ne zaman dünyadan geçecek?  merak ediliyor.

    Peki Dünya'ya göktaşı mı çarpacak, ne zaman? İşte konunun ayrıntıları...

    Dünya'ya göktaşı çarpacak mı, ne zaman, saat kaçta?

    NASA'nın uzay kayalarını izleyen Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi'ne göre, asteroit Cuma günü Türkiye saatiyle 17.26'da Dünya'ya en yakın yaklaşımını yapacak.

    Bu noktada, asteroit Dünya'dan 0.026 astronomik birim uzaklıkta olacak ve yaklaşık 50 bin km/saat şaşırtıcı bir hızla seyahat edecek.

    NASA'ya göre, 7335 (1989 JA), bu yıl Dünya'nın etrafından  geçen en büyük uzay kayası olacak.

    Sinsice yaklaşıyor! Dünya ya göktaşı mı çarpacak? NASA saat verdi... #1


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