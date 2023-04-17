Sis basınca sürücüsüz araçlar yolda kaldı San Francisco'nun sürücüsüz taksi hizmeti veren Waymo şirketine bağlı 5 araç sis bastırınca yolun ortasında aniden durarak kontak kapattı.

ensonhaber.com

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan Google'ın şirketi Waymo, yıllardır testlerini gerçekleştirdiği sürücüzü (otonom) taksi servisini halka açmıştı.

ABD'nin San Francisco kentinde başlatılan hizmet ile birlikte, şirketin akıllı telefon uygulamasını indiren kullanıcılar, 80 kilometrekarelik bir alanda sürücüsüz taksi yolculuğu yapabiliyor.

Sis bastırınca yolda kaldılar

San Francisco'nun sürücüsüz taksi hizmeti veren Waymo şirketine bağlı 5 araç sis bastırınca yolun ortasında aniden durarak kontak kapattı.

Olay geçtiğmiz salı günü Balboa Terrace semtindeki San Aleso Bulvarı'nda meydana geldi. Siste ilerlemeye çalışan 5 Waymo aracı, yollarını bulamayınca ilerlemekten vazgeçerek bulundukları caddenin ortasına park etti.

Cadde geniş olmasına rağmen 5 aracın yan yana durması yolun kapanmasına neden oldu. İlk önce araçlarda kimsenin olmadığını anlamayan bazı sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Neyse ki sis 6-7 dakika sonra dağıldı ve Waymo'lar yeniden hareket etti.

Yaşananların ardından bir açıklama yapan Waymo, sisli koşullarda araçların performansını iyileştirmek için yazılım güncellemeleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.