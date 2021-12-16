Japonya'da tasarlanan elektrikli ve şişme scooter'lar, yeni güncelleme ile koltuk haline gelecek.

Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacıların 2020 yılında geliştirdikleri taşınabilir şişme elektrikli scooter'lar gelişimini sürdürüyor.

Poimo olarak adlandırılan ve kısa mesafeli yolculuklar için tasarlanan scooter'ların yeni modeli dikkat çekti.

90 DAKİKA ARALIKSIZ KULLANILABİLİYOR

Yumuşak robot teknolojisi kullanılan yeni model kablosuz bir güç sistemi içeriyor. Hem oldukça hafif, hem de şişirmesi en fazla bir dakika sürüyor.

Saatte 15 kilometre hızla gidebilen araçlar şarj edildiğinde 90 dakika kesintisiz kullanılabiliyor.

KOLTUK DA OLACAK

Scooterlara yapılan yeni güncelleme ile artık koltuk olarak da kullanılabilecek.

Şişme elektrikli scooter artık koltuk da olabiliyor - Video