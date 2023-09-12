Siyasette yapay zeka destekli propaganda artıyor! İşte 5 farklı örnek Yapay zeka modellerinin oluşturduğu fotoğraflar daha gerçekçi hale geldikçe, günlük siyasette birçok ilginç örnekle karşılaşmaya başladık. Biz de sizler için siyasette 5 farklı yapay zeka propaganda örneğini listeledik.

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Papa'nın birdenbire şaşırtıcı derecede modaya uygun kıyafetler giydiği görüntüler kadar zararsız olmayan, yapay zeka destekli "sahte haberlerin" yeni bir dönemi başladı.

Ayrıca Donald Trump'ın tutuklandığını iddia eden görüntülerde veya Pentagon yakınında çıkan yangını gösteren sahte görüntüde olduğu gibi, yapay zeka tarafından oluşturulan görseller kafaları karıştırabiliyor.

Bu haberimizde, yapay zekanın siyasi manipülasyon için kullanıldığına dair 5 farklı örneğe yakından bakıyoruz:

1. Toronto Belediye Başkanı Anthony Furey

Toronto yeni belediye başkanını seçmek üzere. Kendisinin de 15 yıldır gazetecilik ve yayıncılık sektöründe çalıştığını söyleyen Anthony Furey, yapay zeka görüntü oluşturucularının potansiyelini fark etti ve bunları kampanyasının bazı kısımlarını göstermek için kullanıyor.

Ana temalarından biri şu: Toronto'nun sokaklarını evsizlerden kurtarmak istiyor. Örneğin, kampanyasından bir görsel, barınaksız kamp yapan insanlarla dolu bir Toronto Caddesi'ni gösteriyor.

2. Yeni Zelanda Ulusal Partisi

Muhafazakar sağcı Yeni Zelanda Ulusal Partisi'nin Instagram'da kullandığı görsel daha gerçekçi bir his veriyor.

Yüzü olmayan bir hırsızın resminin başlığında "Yeni Zelanda, İşçi Partisi yönetimi altında güvenli değil." yazıyor.

Resmin kaynağına dair herhangi bir referans yok. Seçmenlerin yorumlardaki tepkileri karışık; bazıları yapay zeka ile yapılan bu propagandayı kınıyor, bazıları ise modern teknolojinin kullanımını memnuniyetle karşılıyor.

3. Pentagon

Mayıs 2023'te, Pentagon'a yakın olduğu iddia edilen yanan bir binanın görüntüleri, Twitter'da (X) mavi onay işaretli hesaplardan paylaşıldığı için ilk başta inandırıcı bulundu.

Ancak Elon Musk, Twitter'ı devraldığından bu yana, herkes ayda sekiz dolara mavi tik satın alabileceği için bu artık güvenilir bir bilgi işareti değil.

Pentagon'a yönelik olduğu iddia edilen saldırı ortalığı karıştırdı ve hatta Dow Jones endeksinin kısa süreliğine de olsa düşmesine neden oldu. Ancak, daha sonra görüntünün yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı.

4. Tutuklanan Donald Trump

Yapay zeka, ilk bakışta gerçek fotoğraflara benzeyen görüntüleri saniyeler içinde oluşturabilir.

Örneğin, kamuoyu ABD eski Başkanı Donald Trump'ın tutuklanma ihtimalini tartışırken, kısa bir süre sonra sosyal medyada kısmen fotogerçekçi görüntüler ortaya çıktı.

Daha sonra yukarıdaki görüntünün, popüler yapay zeka aracı Midjourney tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı.

5. Çin'in ABD seçimlerini etkileme çalışmaları

Microsoft'un bir raporuna göre şirketin araştırmacıları, ABD'li seçmenleri etkilemeye çalışmak için yapay zekayı kullanan sahte Çin sosyal medya hesaplarından oluşan bir ağ tespit etti.

Hesapların en az Mart 2023'ten bu yana ABD vatandaşı gibi davranarak İngilizce siyasi içerikli içerik yayınladığı iddia ediliyor.

Microsoft'a göre buna bir örnek, Özgürlük Anıtı'nın yapay zeka tarafından oluşturulmuş, saldırı tüfeği olan görüntüsü.

Microsoft, kampanyayı 2024 ABD seçimlerinin bütünlüğüne bir tehdit olarak gördüğünü, hesapların ABD'de olduklarını iddia ederek, Amerikan siyasi sloganları yayınlayarak ve iç meselelerle ilgili etiketler kullanarak, Amerikalı görünmeye çalıştığını yazdı. Çin ise iddiaları taraflı ve kötü niyetli olduğu gerekçesiyle reddetti.

Yapay zeka görüntü modellerinin siyasi kampanyalarda kullanılmasına izin veriliyor mu

Halihazırda türünün en güçlüsü olarak kabul edilen ve son versiyonlarda fotogerçekçiliğe daha da yaklaşan yapay zeka görüntü modeli Midjourney, kullanım şartlarında görsellerinin siyasi amaçlarla kullanılmasını açıkça yasaklıyor.

Ancak Midjourney yetkilileri, istemleri denetlemek ve ilgili hesapları engellemek dışında bu konuda çok az şey yapabilir.