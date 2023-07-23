Sizi evdeki zayıf Wi-Fi sinyalinden sonsuza kadar kurtaracak 7 ipucu Evdeki Wi-Fi sinyalinin çok zayıf olduğu durumlar zaman zaman karşımıza çıkıyor. Peki sinyal gücünü artırmak için neler yapılmalı? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

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2023 iribarıyla tüm kullanıcıların yaklaşık 92,6'sı (4,32 milyar kişi) internete mobil cihazlar üzerinden erişiyor. Bu nedenle güvenilir ve güçlü bir Wi-Fi bağlantısı birçok kişi için son derece önemlidir.

Bununla birlikte, hiç kimse önemli bir toplantının ortasında veya en sevdiğiniz dizi veya filmi izlerken bağlantı sorunlarıyla uğraşmak istemez.

Bu nedenle, Wi-Fi sinyalinizin en çok ihtiyaç duyduğunuzda güçlü ve güvenilir kalmasını sağlamak için size 7 ipucu sunuyoruz.

1. İnternet hızınızı kontrol edin

İlk olarak, bir İnternet hız testi yapın. Paketinizdeki hızı alıp alamadığınızı kontrol etmenin en iyi yolu budur.

En güvenilir sonuçları elde etmek için şu adımları izlemelisiniz:

Bir Ethernet kablosu kullanın.

Kablonun bir ucunu modeme, diğer ucunu PC veya dizüstü bilgisayara bağlayın.

Hız testini başlatın.

Eğer ölçtüğünüz hız ile paketinizdeki hız aynı değilse, internet servis sağlayınızla iletişime geçin.

Unutmayın, en doğru sonuçları elde edebilmek için Wi-Fi ile değil, ethernet kablosuyla hız testi yapın.

2. Modeminizi doğru konumlandırın

Modeminizin bulunduğu yer, aldığınız sinyal için çok önemlidir. Temel kural, yönlendiriciyi evin merkezi bir konumuna yerleştirin.

Modemi duvarlar, buzdolapları (veya diğer elektronik cihazlar), akvaryumlar vb. gibi konumlara yerleştirirseniz, sinyal kaybı yaşamanız muhtemel. Unutmayın, modeminize "nefes alması" için daha geniş bir alan sunmalısınız.

3. Modeminizin antenlerini doğru ayarlayın

Diyelim ki modeminizin 2 anteni var. Peki bunları hangi yöne konumlandırmanız gerekiyor?

Temel olarak, antenleri dikey olarak ayarlarsanız, sinyal yatay olarak yayılır. Antenleri yatay olarak yerleştirirseniz, sinyal yukarı ve aşağı olarak dikey yayılır.

Eviniz veya ofisiniz tek katlı ise antenleri dikey olarak yerleştirmek en doğru karardır. Üst ve alt katta Wi-Fi kapsama alanına ihtiyacınız varsa, bunları 30 derecelik açıyla konumlandırmalısınız.

4. İstenmeyen kullanıcıları kontrol edin

Parolanızı "1234" veya daha basit şifreler olarak değiştirmeyin. Bu durum, istenmeyen kullanıcıların modeminize bağlanıp internetinizi kullanmasına neden olabilir. Bu da hız düşüklüğü sorunlarına yol açar.

Buradaki en iyi çözüm, ağı güçlü bir parola ile güvence altına almaktır. Bu şekilde, temelde istenmeyen ziyaretçilere kapıları kapatıyorsunuz.

Zayıf parolalar genellikle "12345", "qwerty", "1q2w3e4r" gibi genel harf veya sayı dizilerinden veya adresiniz, evcil hayvanınızın adı vb. sizinle yakından bağlantılı bir şeyden oluşur.

Güvenli parolalar daha rastgele ve öngörülemezdir. Bu, farklı bir ülkeden rastgele bir adres (“51BoulevardSaintGermain!”), bir TV programından ekstra karakterlerin eklendiği bir cümle (“Uare!MyL0bster!”) veya tamamen rastgele bir kelime ve harf kombinasyonu olabilir.

5. Kullanmadığınız cihazların bağlantısını kesin

Sisteminizi boğmak için ağa izinsiz girenlere ihtiyacınız yok — aynı anda çok fazla Wi-Fi kullanan cihaza sahip olarak bu soruna kendiniz de neden olabilirsiniz.

Burada kolay bir çözüm var: Wi-Fi'nizi kullanan cihazların sayısını azaltın ve ağ üzerindeki baskıyı biraz düşürün.

6. Modeminizi güncelleyin

Modem ürün yazılımınızı güncellemek, düzenli olarak yapmanız gereken önemli bir kuraldır.

Yeni güncellenen özelliklerle, yalnızca performans artışı elde etmekle kalmaz, aynı zamanda önemli güvenlik güncellemeleri de alırsınız.

Ancak güncellemeleri nasıl alabilirsiniz? Bu, tamamen modeminize bağlıdır. Bazı eski modemler, web sitelerine gitmenizi ve üretici yazılımını kendiniz indirmenizi gerektirir. Daha yeni olanlar, doğrudan yönetim ara yüzünde bir güncelleme düğmesine sahiptir.

7. Yeni bir modem veya Wi-Fi sinyal güçlendirici satın alın

Belki de yukarıdaki ipuçlarından her şeyi denediniz ve hiçbir şey işe yaramadı. Ya da belki donanımınız eskidir ve güncelleme zamanı gelmiştir.

Daha yeni modeller daha geniş kapsama alanlarını destekler ve 10 Gbps'ye kadar hızlara ulaşabilir (sisteminizden bir saniyede 10 gigabit veri geçer).

Farklı modemler, farklı kullanıcı ihtiyaçları için uygundur, bu nedenle tam olarak ne istediğinizi bulmanız gerekir.

Bazen bir Wi-Fi menzil genişletici gibi bir donanım parçası iş görebilir. Menzil genişleticiler, yönlendiricinizden bir sinyal alır ve ardından yeniden yayınlar.

Geniş bir alanı kaplamanız veya köşeler ve duvarlar gibi aşılması imkansız pek çok engelden kaçınmanız gerekiyorsa, Wi-Fi sinyal artırıcılar harika bir seçim olabilir.