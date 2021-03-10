Skype uygulamasına dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor

Microsoft'un Skype uygulamasına ve bazı servislerine dünya genelinde erişim problemleri yaşanıyor.

Dünyaca ünlü görüntülü konuşma ve mesajlaşma uygulaması Skype, saat 14.30 itibarıyla Türkiye de dahil olmak üzere bazı ülkelerde çöktü.

Erişim problemi yaşanan uygulamanın hem masaüstü hem de mobil sürümünde şu anda sorunlar var.

Downdetector verilerine göre söz konusu erişim problemi dünya genelinde yaşanıyor.

MICROSOFT'UN BAZI HİZMETLERİNE DE ERİŞİM YOK

Skype ve Hotmail de dahil olmak üzere Microsoft'un bazı hizmetlerine zaman zaman erişim problemleri yaşanıyor. Bazı kullanıcılar, e-posta alıp göndermede sorunlar yaşadığını belirtiyor.

AKILLARA ÇİN'İN SİBER SALDIRILARI GELDİ

ABD'li teknoloji devi Microsoft, son zamanlarda çeşitli siber saldırılara maruz kalıyor. Son yapılan saldırı ise şirketin e-posta servisini hedef aldı ve 60 binden fazla hesap hacklendi.

Microsoft, saldırının arkasında Çin destekli bir hacker grubu olduğundan şüphelendiğini duyurdu. Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin saldırıdan zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Yeni ortaya çıkan hizmet kesintisi ise akıllara yeni bir siber saldırı olduğu ihtimalini getirdi.

GÜNCELLEME: 15.30 itibarıyla Microsoft sunucuları normale döndü.