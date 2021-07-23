Slack, 27.7 milyar dolara Salesforce'a satıldı

Şirket içi iletişim platformu Slack'in, 27,7 milyar dolar karşılığında Amerikan yazılım şirketi Salesforce'a satılma işlemi tamamlandı.

Kanadalı geliştirici Stewart Butterfield tarafından kurulan şirketi için iletişim uygulaması Slack, koronavirüs döneminde kullanıcı sayısını artıran iş uygulamalarından bir tanesiydi.

Slack'in, 27,7 milyar dolar karşılığında Amerikan yazılım şirketi Salesforce'a satılabileceği geçtiğimiz yıl aralık ayında açıklanmıştı.

SATIN ALMA TAMAMLANDI

Salesforce, yaklaşık 7 ay süren anlaşmanın sonucunda Slack'i tam 27,7 milyar dolara bünyesine kattı.

Satın alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Salesforce, kendi uygulamalarını Slack'e entegre etmeye başlayacak.

ÖNCEKİ TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

2010 yılında kurulan Slack, zaman içerisinde hızla büyümüş ve Google, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerden satın alma teklifleri almıştı. Ancak şirket, bugüne kadar gelen tüm teklifleri reddetmişti.

Konuya göre düzenlenmiş kalıcı sohbet odaları, özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere pek çok özelliğe sahip Slack, koronavirüs salgınında pek çok sektörün evden çalışmasının ardından popülerliğini artırmıştı.