SMS kullananlar daha fazla: WhatsApp gözünü ABD pazarına dikti

Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ABD'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olmak için düğmeye bastı.

2 milyardan fazla kullanıcısıyla WhatsApp, şimdiden dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. Ancak bu, ABD pazarı için geçerli değil.

WhatsApp'ın yakın zamanda Meta olarak yeniden markalaşan ana şirketi Facebook, özellikle ABD'de daha popüler olabilmek için yeni kampanyalar başlatıyor.

Bu haftadan itibaren Meta, uygulamanın sunduğu gizliliğe odaklanarak WhatsApp için ABD'deki ilk pazarlama hamlesini başlatıyor.

WHATSAPP REKLAMLARI YAYINLANIYOR

WhatsApp, ABD'deki ilk TV reklamını pazar günü AFC Şampiyonası sırasında yayınladı ve şifreli mesajlara vurgu yaptı.

WhatsApp'ın gizliliğini öne çıkaran benzer reklamlar, yakında ülke çapında ve çevrimiçi olarak reklam panolarında görünmeye başlayacak.

Meta'nın WhatsApp başkanı Will Cathcart'a göre; pazarlama hamlesinin amacı, uygulamanın SMS gibi diğer mesajlaşma yöntemlerine göre güvenliğini vurgulayarak ABD'de daha fazla insanın WhatsApp'a geçmesini sağlamak.

ABD'DE SMS DAHA POPÜLER

CTIA tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de her gün 5 milyardan fazla şifrelenmemiş SMS mesajı gönderiliyor.

Bu durumun farkında olan WhatsApp, SMS kullanıcılarını uygulamaya daha fazla çekmeye çalışacak.