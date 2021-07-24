Snapchat, günlük 293 milyon kullanıcıyla Twitter'ı geçti

Pandemi sayesinde yeniden küllerinden doğan sosyal medya platformu Snapchat, günlük 293 milyon kullanıcıya ulaştı ve Twitter'ı geride bıraktı.

Bundan birkaç sene önce hikayeler özelliği ile bir hayli popüler olan, ancak daha sonra birçok özelliği diğer uygulamalar tarafından kopyalanarak popülerliği gün geçtikçe azalan Snapchat, pandemi sayesinde eski günlerine dönüyor.

Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 23 artış yaşadığını açıklayan şirket, 2017'de piyasaya sürüldüğü günden beri en hızlı büyümesini gerçekleştirdi ve kullanıcı sayısı 293 milyonu aştı.

SPOTLIGHT'IN PAYI BÜYÜK

Snapchat, pandeminin ve kullanıcılara klipler için ödeme yapan TikTok benzeri özelliği Spotlight'ın da bu büyümede payı olduğunu dile getirdi.

Günlük Spotlight kullanımın yüzde 49 arttığını belirten Snapchat CEO'su Evan Spiegel, bu özellikten gayet memnun olduklarını söyledi.

TWITTER'I GEÇTİ

Snapchat, söz konusu rakamlarla diğer sosyal medya platformlarını da geçti. Günlük 206 milyon kullanıcı sayısına sahip Twitter'ı geride bırakan sosyal medya platformu, ayrıca hisse senedi değerlerinde de büyüme kaydetti.

Geçtiğimiz sene 23 Temmuz'da şirketin hisse senedi fiyatı 21,97 dolar iken, bu rakam 23 Temmuz 2021'de 77,92 dolara yükseldi.