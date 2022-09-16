Snapchat masaüstü sürümünü ücretsiz yaptı

Snapchat’in ilk olarak ücretli olarak sunacağını duyurduğu Snapchat Web, tüm dünyadaki kullanıcılar için ücretsiz oldu.

Bundan birkaç sene önce hikayeler özelliği ile bir hayli popüler olan, ancak daha sonra birçok özelliği diğer uygulamalar tarafından kopyalanarak popülerliği gün geçtikçe azalan Snapchat, pandemi sayesinde eski günlerine dönmüştü.

Şirket, uygulamanın masaüstünde çalışacak olan internet tarayıcısı sürümünüm geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmuştu.

Tığkı WhatsApp Web gibi Snapchat’in masaüstü sürümünde, telefonunuzda yapabildiğiniz şeylerin tamamı mevcut.

Kullanıcılar, Snapchat web sürümünde mesaj ve anlık görüntü gönderebiliyor ve ayrıca görüntülü ve normal aramalar yapabiliyor.

Snapchat ayrıca kullanıcıların, sohbet tepkileri de dahil olmak üzere mobil cihazlarda bulunan mesajlaşma özelliklerine de erişmesini sağlıyor.

Ücretli özellik, herkes için ücretsiz oldu

Web için Snapchat ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki ücretli Snapchat+ aboneleri için yayınlanmıştı.

Ancak şirket, Snapchat web sürümünü tüm dünyada ücretsiz olarak erişime açtığını duyurdu.

Yeni özellikten yararlanmak için, web.snapchat.com adresinden oturum açabilirsiniz.