Snapchat masaüstü sürümünü yayınladı

Pandemi sayesinde yeniden küllerinden doğan sosyal medya platformu Snapchat, masaüstü uygulamasını kullanıma sundu.

Bundan birkaç sene önce hikayeler özelliği ile bir hayli popüler olan, ancak daha sonra birçok özelliği diğer uygulamalar tarafından kopyalanarak popülerliği gün geçtikçe azalan Snapchat, pandemi sayesinde eski günlerine dönmüştü.

Şirket, uygulamanın masaüstünde çalışacak olan internet tarayıcısı sürümünü yayınladı.

Snapchat'in ana özellikleri masaüstü sürümüne geldi

Tığkı WhatsApp Web gibi Snapchat’in masaüstü sürümünde, telefonunuzda yapabildiğiniz şeylerin tamamı mevcut.

Kullanıcılar, Snapchat web sürümünde mesaj ve anlık görüntü gönderebiliyor ve ayrıca görüntülü ve normal aramalar yapabiliyor.

Snapchat ayrıca kullanıcıların, sohbet tepkileri de dahil olmak üzere mobil cihazlarda bulunan mesajlaşma özelliklerine de erişmesini sağlıyor.

Web için Snapchat ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki ücretli Snapchat+ abonelerine sunulacak.

Ardından Fransa, Almanya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Snapchat+ abonelerine sunulacak Snapchat Web, daha sonra dünya geneline açılacak.