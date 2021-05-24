Snapchat'ten Apple'a destek: Komisyon ödemekten mutluyuz

Snap'in CEO'su Evan Spiegel, Apple'ın aldığı yüzde 30'luk komisyonu ödemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Bildiğiniz gibi Apple, App Store'daki uygulama ödemelerinden yüzde 30'luk bir kesinti yapıyor. Hatta bu durum, Epic Games'in Apple'a rekabet davası açmasına neden olmuştu.

Apple ile Epic Games arasındaki komisyon davası devam ederken, Snapchat'in bağlı olduğu Snap şirketinin CEO'sundan Apple'a destek geldi.

Snap CEO'su Evan Spiegel, uygulama içi satın alımlarda Apple'ın yüzde 30 komisyon alması konusuna olumlu baktığını dile getirdi.

KOMİSYON ÖDEMEKTEN MUTLUYUZ

Şirketin ve ürünlerinin bugün olduğu yere gelmesinde Apple'ın önemli bir rolü olduğunu söyleyen Spiegel, yazılım ve donanım geliştirmeleri açısından kendilerine sağladıkları tüm harika teknolojiler karşılığında komisyon ödemekten mutluluk duyduklarını söyledi.





NE OLMUŞTU

Apple, uygulama içi satın alımlarında yüzde 30'luk bir komisyon alıyor ve bu komisyonu alabilmek için yalnızca kendi ödeme yöntemine izin veriyor.

Geçtiğimiz yıl Epic Games, Apple’a ait uygulama mağazası App Store’un kesintilerinden kurtulmak için popüler oyunu Fortnite'ın içerisine kendi ödeme sistemini yerleştirmişti. Ancak Apple, kuralları ihlal ettiği için Fortnite'ı mağazadan kaldırmıştı.

Bunun sonucunda ise Epic Games, Apple'ın yeniliği engelleyici ve rekabeti bastırıcı adımlar attığını belirterek mahkemenin yolunu tutmuştu.