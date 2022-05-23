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    Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek ilk telefonlar belli oldu

    Kısa süre önce tanıtılan Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek ilk telefonlar ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 14:00
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    Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek ilk telefonlar belli oldu

    Qualcomm'un 2022 model amiral gemisi telefonlar için hazırladığı ve Snapdragon 888'in devamı niteliğindeki Snapdragon 8 Gen 1, ilk defa Motorola Edge X30 modeliyle karşımıza çıkmıştı.

    Daha sonra ise birçok amiral gemisi telefona güç veren yeni işlemci, şimdi de yerini "Snapdragon 8+ Gen 1" işlemcisine bırakıyor.

    Geçtiğimiz günlerde Qualcomm, yeni amiral gemisi cihazlara güç verecek Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini duyurmuştu. Şimdi de bu yeni işlemciyi ilk kullanacak olan akıllı telefon modelleri ortaya çıktı.

    Asus Rog Phone 6 ve Realme GT 2 ME modellerinde karşımıza çıkacak

    Önceki nesle kıyasla yüzde 10 daha hızlı ve yüzde 30 daha verimli olan işlemci, Asus'un yeni oyuncu telefonu Rog Phone 6 ve Realme GT 2 Master Explorer Edition modellerinde ilk defa kullanılacak.

    Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek ilk telefonlar belli oldu #1

    Öte yandan Qualcomm, Snapdragon 8+ Gen 1’in lansmanında aşağıdaki markaların da bu işlemciyi kullanacağını duyurdu:

    • OnePlus
    • OPPO
    • Vivo
    • Xiaomi
    • Black Shark
    • Motorola
    • ZTE
    • Nubia
    • Red Magic
    • Honor
    • İqoo
    • Lenovo
    • Realme

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