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- Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek ilk telefonlar belli oldu
Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek ilk telefonlar belli oldu
- Haber Merkezi
- 23.05.2022 - 13:56
- Güncelleme : 23.05.2022 - 14:00
Qualcomm'un 2022 model amiral gemisi telefonlar için hazırladığı ve Snapdragon 888'in devamı niteliğindeki Snapdragon 8 Gen 1, ilk defa Motorola Edge X30 modeliyle karşımıza çıkmıştı.
Daha sonra ise birçok amiral gemisi telefona güç veren yeni işlemci, şimdi de yerini "Snapdragon 8+ Gen 1" işlemcisine bırakıyor.
Geçtiğimiz günlerde Qualcomm, yeni amiral gemisi cihazlara güç verecek Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini duyurmuştu. Şimdi de bu yeni işlemciyi ilk kullanacak olan akıllı telefon modelleri ortaya çıktı.
Asus Rog Phone 6 ve Realme GT 2 ME modellerinde karşımıza çıkacak
Önceki nesle kıyasla yüzde 10 daha hızlı ve yüzde 30 daha verimli olan işlemci, Asus'un yeni oyuncu telefonu Rog Phone 6 ve Realme GT 2 Master Explorer Edition modellerinde ilk defa kullanılacak.
Öte yandan Qualcomm, Snapdragon 8+ Gen 1’in lansmanında aşağıdaki markaların da bu işlemciyi kullanacağını duyurdu:
- OnePlus
- OPPO
- Vivo
- Xiaomi
- Black Shark
- Motorola
- ZTE
- Nubia
- Red Magic
- Honor
- İqoo
- Lenovo
- Realme