Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek ilk telefonlar belli oldu

Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek ilk telefonlar belli oldu

Kısa süre önce tanıtılan Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelecek ilk telefonlar ortaya çıktı.

Qualcomm'un 2022 model amiral gemisi telefonlar için hazırladığı ve Snapdragon 888'in devamı niteliğindeki Snapdragon 8 Gen 1, ilk defa Motorola Edge X30 modeliyle karşımıza çıkmıştı.

Daha sonra ise birçok amiral gemisi telefona güç veren yeni işlemci, şimdi de yerini "Snapdragon 8+ Gen 1" işlemcisine bırakıyor.

Geçtiğimiz günlerde Qualcomm, yeni amiral gemisi cihazlara güç verecek Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini duyurmuştu. Şimdi de bu yeni işlemciyi ilk kullanacak olan akıllı telefon modelleri ortaya çıktı.

Asus Rog Phone 6 ve Realme GT 2 ME modellerinde karşımıza çıkacak

Önceki nesle kıyasla yüzde 10 daha hızlı ve yüzde 30 daha verimli olan işlemci, Asus'un yeni oyuncu telefonu Rog Phone 6 ve Realme GT 2 Master Explorer Edition modellerinde ilk defa kullanılacak.

Öte yandan Qualcomm, Snapdragon 8+ Gen 1’in lansmanında aşağıdaki markaların da bu işlemciyi kullanacağını duyurdu: