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    Snapdragon 8+ Gen 1 kullanan ilk telefon Xiaomi 12 Ultra olacak

    Xiaomi'nin merakla beklenen yeni telefonu Xiaomi 12 Ultra'nın, Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini kullanan ilk telefon olacağı söyleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:15
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    Snapdragon 8+ Gen 1 kullanan ilk telefon Xiaomi 12 Ultra olacak

    Qualcomm'un 2022 model amiral gemisi telefonlar için hazırladığı ve Snapdragon 888'in devamı niteliğindeki Snapdragon 8 Gen 1, ilk defa Motorola Edge X30 modeliyle karşımıza çıkmıştı.

    Daha sonra ise birçok amiral gemisi telefona güç veren yeni işlemci, şimdi de yerini "Snapdragon 8+ Gen 1" işlemcisine bırakıyor.

    Geçtiğimiz ay Qualcomm, yeni amiral gemisi cihazlara güç verecek Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini duyurmuştu.

    İlk kullanan Xiaomi 12 Ultra olabilir

    Xiaomi, yakında farklı tasarımı ile dikkat çeken Xiaomi 12 Ultra modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

    Telefonun çıkışına az bir süre kala, Xiaomi 12 Ultra’nın Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alan ilk telefon olacağı belirtiliyor.

    xiaomi 12

    Önceki nesle kıyasla yüzde 10 daha hızlı ve yüzde 30 daha verimli olan işlemci, Asus'un yeni oyuncu telefonu Rog Phone 6 ve Realme GT 2 Master Explorer Edition modellerinde de karşımıza çıkacak.

    Öte yandan Qualcomm, Snapdragon 8+ Gen 1’in lansmanında aşağıdaki markaların da bu işlemciyi kullanacağını duyurmuştu:

    • OnePlus
    • OPPO
    • Vivo
    • Xiaomi
    • Black Shark
    • Motorola
    • ZTE
    • Nubia
    • Red Magic
    • Honor
    • İqoo
    • Lenovo
    • Realme

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