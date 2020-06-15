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- Snapdragon 865 Plus'ın AnTuTu puanı ortaya çıktı
Snapdragon 865 Plus'ın AnTuTu puanı ortaya çıktı
- Haber Merkezi
- 15.06.2020 - 15:30
ABD merkezli yarı iletken üreticisi Qualcomm, piyasada bulunan birçok akıllı telefona güç veren Snapdragon işlemcileri ile tanınıyor.
Şu anda üst seviye modellere güç veren Snapdragon 865 modelini daha da geliştirecek şirket, Snapdragon 865 Plus modeli ile karşımıza çıkacak.
İşlemcinin ne zaman karşımıza çıkacağı şu an için bilinmezken, AnTuTu'dan gelen performans rakamları oldukça üst düzeyde.
Şu anda Snapdragon 865'i kullanan ve AnTuTu'da zirveye oturan OPPO Find X2, 600 bin civarında bir puan alırken, Snapdragon 865 Plus işlemcisi ise 667.253 puan almayı başardı ve AnTuTu rekorunu kırdı. Bu da yeni işlemciye sahip telefonların ne kadar güçlü olacağını gösteriyor.
Merak eden okuyucularımız için, tüm telefonların Snapdragon 865 işlemcisinden güç aldığı "mayıs ayının en güçlü android telefonları" listesini de aşağıya bırakıyoruz.
- Oppo Find X2 Pro - 604 bin 123
- Oppo Find X2 - 600 bin 884
- Xiaomi Mi 10 Pro - 600 bin 264
- Oppo Ace 2 - 598 bin 547
- Vivo IQOO NEO 3 - 597 bin 528
- Redmi K30 Pro - 594 bin 188
- Vivo IQOO 3 - 587 bin 995
- Realme X50 Pro 5G - 586 bin 296
- OnePlus 8 Pro - 584 bin 598
- Vivo NEX 3S 5G - 582 bin 971
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