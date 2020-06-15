Snapdragon 865 Plus'ın AnTuTu puanı ortaya çıktı

Qualcomm'un en yeni ve en güçlü işlemcisi olacak Snapdragon 865 Plus, AnTuTu'da rekor puana ulaştı.

ABD merkezli yarı iletken üreticisi Qualcomm, piyasada bulunan birçok akıllı telefona güç veren Snapdragon işlemcileri ile tanınıyor.

Şu anda üst seviye modellere güç veren Snapdragon 865 modelini daha da geliştirecek şirket, Snapdragon 865 Plus modeli ile karşımıza çıkacak.

İşlemcinin ne zaman karşımıza çıkacağı şu an için bilinmezken, AnTuTu'dan gelen performans rakamları oldukça üst düzeyde.

Şu anda Snapdragon 865'i kullanan ve AnTuTu'da zirveye oturan OPPO Find X2, 600 bin civarında bir puan alırken, Snapdragon 865 Plus işlemcisi ise 667.253 puan almayı başardı ve AnTuTu rekorunu kırdı. Bu da yeni işlemciye sahip telefonların ne kadar güçlü olacağını gösteriyor.





Merak eden okuyucularımız için, tüm telefonların Snapdragon 865 işlemcisinden güç aldığı "mayıs ayının en güçlü android telefonları" listesini de aşağıya bırakıyoruz.