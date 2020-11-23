Snapdragon işlemciyle gelecek ilk Huawei telefonu belli oldu

Qualcomm'un ABD'den lisans almasının ardından, Snapdragon işlemcisinden güç alacak ilk Huawei telefon ortaya çıktı.

Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Google tarafından android lisansı iptal edilen Huawei, ABD'nin kara listesinde bulunuyor. Bu da lisans almayan şirketlerin Huawei ile iş yapamayacağı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta Qualcomm, Huawei'ye çip tedarik edebilmek için ABD'ye lisans başvurusu yaptıklarını açıklamış ve birkaç gün sonra gerekli lisansı almıştı. Söz konusu lisansın ardından artık Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri, Huawei modellerinde kullanılabilecek.

HUAWEI ENJOY 20e SNAPDRAGON İŞLEMCİYLE GELECEK

Yeni gelen bilgilere göre Huawei Enjoy 20e, Qualcomm'un Snapdragon 460 işlemcisinden gücünü alacak.





HUAWEI ENJOY 20e ÖZELLİKLERİ

HD+ ekranla karşımıza çıkması beklenen Huawei Enjoy 20e, 4GB / 6GB RAM seçeneklerine ve 128GB depolama alanına sahip olacak. 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun başlangıç fiyatı ise 182 dolar olacak.

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