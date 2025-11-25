SoaceX'ten yeni rekor: Gökyüzündeki Starlink sayısı 9 bini aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

SpaceX, geniş bant internet ağı Starlink takımyıldızını genişletmek için 29 yeni uyduyu daha yörüngeye göndererek önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Falcon 9 roketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı.

Şirket sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu görevin 2025 yılındaki 150. Falcon 9 fırlatması olduğunu duyurdu. Kalkıştan bir saat beş dakika sonra uyduların başarıyla konuşlandırıldığı doğrulandı.

BOOSTER DOKUZUNCU KEZ İNDİ

Görevin ilk aşamasında kullanılan Booster B1080, Atlantik Okyanusu'ndaki insansız gemi "A Shortfall of Gravitas" üzerine başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Bu iniş, söz konusu güçlendiricinin dokuzuncu başarılı geri dönüşü ve kurtarılması olarak kayıtlara geçti.

YÖRÜNGEDEKİ UYDU SAYISI 9 BİNİ AŞTI

Uzay takip verilerine göre, ağa eklenen son grup ile birlikte 2019'dan bu yana fırlatılan aktif Starlink uydusu sayısı 9 bini aştı.

Ayrıca bu yeni görev, Falcon 9 roketinin 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği 568. uçuş oldu.