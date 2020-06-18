SOHO teleskobu 4 bininci kez bir kuyruklu yıldız kaydetti

SOHO teleskobu 4 bininci kez bir kuyruklu yıldız kaydetti

NASA ile Avrupa Uzay Ajansı'nın SOHO teleskobu, 4 bininci kez bir kuyruklu yıldızı kayda aldı.

Güneş'i incelemek için 2 Aralık 1995 tarihinde Lockheed Martin Atlas II AS fırlatma aracı ile uzaya fırlatılan Güneş ve Helyosferik Gözlemevi SOHO, 4 bininci kuyruklu yıldızını tespit etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada; 15 Haziran'da SOHO teleskobunun halka açık kayıtlarını inceleyen bir gönüllü tarafından tespit edilen kuyruklu yıldızın, teleskobun 25 yılda yaptığı 4 bininci kuyruklu yıldız keşfi olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.





"SOHO-4000" adı verilen kuyruklu yıldızın, Güneş'e çok yaklaşan yörüngelerle karakterize edilen Kreutz kuyruklu yıldız ailesinde yer aldığı açıklandı..

Kreutz kuyruklu yıldızlarının, parçalanmış bir uydudan kalan parçalar olduğu tahmin ediliyor.

Günberi konumunda Güneş'e çok yaklaşan parçalar yanarak yok olurken, kuyruklu yıldız görünümü alıyor.

SOHO Teleskobunun Güneş'e odaklı görüntüleme enstrümanları, bu türden kuyruklu yıldızların geçişlerini sıkça kayda alıyor.