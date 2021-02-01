Son 120 yılda deniz yüzey sıcaklığı 1,1 derece arttı

İnsan kaynaklı küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle, son 120 yılda deniz yüzey sıcaklığında 1,1 derece artış meydana geldi.

Küresel ısınma nedeniyle dünyanın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda da buzullar yok oluyor ve deniz sıcaklıkları artış gösteriyor.

İnsan kaynaklı küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişikliği, denizlerden havaya, sıcaklıktan yağışa kadar pek çok alanı etkilemeye devam ediyor.

DENİZ SICAKLIKLARI ARTIYOR

İklim değişikliğinin sonuçları denizlerde de etkisini gösterirken, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre, deniz yüzey sıcaklığı da artıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ilıcak, deniz yüzey sıcaklığının her yıl artmaya devam ettiğini kaydetti.

"DURDURMASI ÇOK ZOR"

Deniz yüzey sıcaklığı artmaya başlayınca durdurmanın zor olduğun belirten Ilıcak, "Bugün karbon emisyonunu durdursak da deniz yüzey sıcaklığı artmaya devam edecek." dedi.

Ilıcak, 20. yüzyılda deniz yüzey sıcaklığının ilk 50 yıl normalin altında geçtiğini anlatarak, "Sonrasında ise sıcaklık artmaya başladı. Atmosferde sıcaklık artıyor ve ama deniz yüzeyi sıcaklığı hep geriden geliyor. Dünyanın iklim hafızası olan denizler artık ısınmaya başladı. Bunun nedeni ise insanlardan kaynaklı karbon emisyonları.

2016 yılı deniz yüzey sıcaklığının en yüksek yaşandığı yıl oldu. 2016'yı 2019 takip ederken 2020 yılı deniz yüzey sıcaklığının en yüksek yaşandığı üçüncü yıl oldu.

"SON 120 YILDA 1,1 DERECE ARTTI"

Dünyada deniz yüzey sıcaklığı iklim modellerine göre 21. yüzyılın sonuna kadar artmaya devam edecek. Küresel deniz suyu sıcaklığı iklim değişikliği nedeniyle son 120 yılda 1,1 derece arttı." ifadelerini kullandı.

AFET SAYISI ARTACAK

Küresel deniz suyu sıcaklığının artmasının bir çok olumsuzluğu da ortaya çıkaracağını dile getiren Ilıcak, ısınmaya bağlı fırtınaların, tayfunların, kasırgaların şiddetinin ve sayısının artacağını ifade etti.

Ilıcak, küresel ısınmanın en önemli göstergelerinden birinin dünyada deniz suyu sıcaklığının artması olduğunu vurgulayarak, "Sıcaklığa bağlı dünyada deniz suyu seviyesi de yükseliyor. Bu durum bazı yerleri tehdit ediyor ve önlemler alınması gerekiyor.

Deniz yüzey sıcaklığının artmasını engellemek için karbon emisyonlarını azaltmalı, elektrikli araçlara geçilmeli, ormanlık alanlar arttırılmalı, petrol kullanımını azaltmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.