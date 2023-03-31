Son 3 ayda mobil oyun ve uygulamalara 34 milyar dolar harcandı Yayınlanan son rapor kullanıcıların 2023'ün başından bu yana mobil oyun ve uygulamalara 34 milyar dolar harcadığını gösteriyor.

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Koronavirüs salgını ile birlikte artan mobil uygulama kullanımı nedeniyle harcanan para miktarında da artış yaşanmıştı.

Örneğin, tüm cihazlar arasından yüzde 53’lük bir paya sahip olan mobil oyun sektörü, geçen yıl toplam 90 milyar doların üzerinde bir gelir elde etti.

Konsollar ve PC’lerin toplamından daha büyük bir paya sahip olan mobil oyun sektörü, büyümeye devam ediyor.

İlk 3 ayda 34 milyar dolar harcandı

Data.ai tarafından yayınlanan yeni bir rapor, kullanıcıların sadece 2023'ün ilk çeyreğinde uygulama mağazalarında 33.9 milyar dolar harcadığını ortaya koyuyor.

Toplam uygulama mağazası harcamalarının yüzde 65'ini iOS kullanıcıları yaptı. Bu yılın birinci çeyreğinde App Store 21.7 milyar dolar, Google Play ise yaklaşık 12.2 milyar dolar hasılat elde etti.

En çok TikTok'a harcama yapıldı

Kullanıcıların en fazla harcama yaptıkları uygulama listesine baktığımızda ise ilk sırada TikTok'u görüyoruz. En çok indirilen uygulamalarda ise yine TikTok zirvede yer alıyor.