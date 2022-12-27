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- Son 5 gün: IMEI kayıt fiyatı 6 bin liraya çıkıyor
Son 5 gün: IMEI kayıt fiyatı 6 bin liraya çıkıyor
2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'ye kadar yükselecek. İndirimli kayıt yaptırmak isteyenlerin önünde sadece 5 gün var.
- Haber Merkezi
- 27.12.2022 - 09:21
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yeni yıldan itibaren harçlar, cezalara ve bazı vergilerin artışını belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.
Böylelikle, yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI kayıt ücretine de aynı oranda zam gelecek.
2023 IMEI kayıt ücreti
2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'ye kadar yükselecek. Şu andaki IMEI kayıt ücreti ise 2 bin 732 TL.
IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;
- 2012 - 100 TL
- 2013 - 115 TL
- 2014 - 119 TL
- 2015 - 131 TL
- 2016 - 138 TL
- 2017 - 149 TL
- 2018 - 500 TL
- 2019 - 1500 TL
- 2020 - 1838 TL
- 2021 - 2 bin 6 TL
- 2022 - 2 bin 732 TL
- 2023 - 6 bin 91 TL
Son 5 gün
İndirimli kayıt yaptırmak isteyenlerin önünde sadece 5 gün var. 5 gün içinde IMEI kaydı yapmayanlar, yeni yıldan itibaren 3 bin lira daha fazla ödemek zorunda kalacak.
Eğer siz de yurt dışından telefon getirdiyseniz, e-Devlet üzerinden IMEI kaydınızı tamamlayabilirsiniz.