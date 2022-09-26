Son Windows 11 güncellemesi, sorunlarla birlikte geldi

Microsoft'un eylül ayında yayınlamaya hazırlandığı ilk büyük Windows 11 özellik güncellemesi yavaş yavaş dağıtılmaya başlandı. Ancak güncellemenin, oyunlarda sorunlara yol açtığı ortaya çıktı.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11'in ilk büyük güncellemesi, eylül ayında kullanıma sunulacak.

Dağıtım başladı

Microsoft henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamasa da güncellemenin yavaş yavaş bazı kullanıcılara ulaştığı görülüyor.

Öte yandan Microsoft, ekim ve kasım aylarında dağıtımı hızlandırarak güncellemenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Oyunlarda sorunlara yol açıyor

Hafta içinde kullanıma sunulan Windows 11 22H2 güncellemesi, oyunlarda performans sorunlarına neden oluyor.

Söz konusu hatanın, Nvidia ekran kartına sahip bilgisayarları etkilediği belirtiliyor. Kullanıcılar oyun sırasında gecikmelerden ve donmalardan şikayet ediyor.

Windows 11 22H2 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, oyunlarda CPU kullanımının önemli ölçüde düşmesi nedeniyle ciddi donmalar ve gecikmeler yaşadıklarını söylüyor. Nvidia temsilcileri ise sorunun farkında olduklarını ve çözüm aradıklarını duyurdu.