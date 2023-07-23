Son yılların en çok satan iPhone serisi iPhone 14 oldu Consumer Intelligence Research Partners tarafından yayınlanan yeni bir rapor, son birkaç yılın en popüler iPhone modellerini ortaya çıkardı.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone serisiyle kullanıcılarına sürekli olarak en yeni ve ileri teknolojileri sunmaya devam ediyor.

Son yıllarda piyasaya sürülen iPhone modelleri, akıllı telefon kullanıcıları arasında büyük ilgi görmüş olsa da iPhone 14 serisinin çıkışı muazzam bir başarıya imza attı.

Gelişmiş özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla iPhone 14, son yılların en çok satan iPhone serisi olarak öne çıkıyor.

iPhone 14 serisinin başarısı

Araştırma şirketiCIRP'ye (Consumer Intelligence Research Partners) göre, iPhone 14serisi akıllı telefonlar ABD pazarında rekor talep gördü ve son birkaç yılda piyasaya sürülen diğer Apple modellerinin satışlarını geride bıraktı.

Rapora göre, ABD'deki iPhone 14 satışları, Apple'ın Haziran 2023'teki toplam akıllı telefon satışlarının yüzde 79'unu oluşturdu.

iPhone 14 modelleri arasında iPhone 14, pazarın yüzde 24'ünü oluşturdu ve en çok talep gören model oldu.

Onu yüzde 22 ile iPhone 14 Pro Max, yüzde 21 ile iPhone 14 Pro ve yüzde 12 ile iPhone 14 Plus takip etti.

CIRP analistleri, iPhone 14'ün yüksek popülaritesini tüketicilerin kendilerine birkaç yıl hizmet edecek yüksek kaliteli ve modern bir akıllı telefon satın alma isteğine bağlıyor.

iPhone 14, Apple'ın gelişmiş A15 Bionic çipseti sayesinde önceki modellere göre büyük bir performans artışı sunuyor.

Yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri sayesinde, kullanıcıların günlük görevleri daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor.

Ayrıca, 5G teknolojisiyle uyumlu olan iPhone 14, daha yüksek indirme hızları ve veri aktarımı sağlayarak kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor.