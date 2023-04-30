Sony, 2022'de 7 milyar dolar kar elde etti Sony Group'un 2022 mali yılı net kârı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 6,2 artışla 937,1 milyar yene (7 milyar dolar) yükseldi.

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Elektronik ve eğlence üreticisi Sony, Nisan 2022-Mart 2023 mali yılı finansal verilerini paylaştı.

Japon firmanın 2022 mali yılı net kârı, 2021 mali yılına kıyasla yüzde 6,2 artışla 937,1 milyar yen (7 milyar dolar) olarak kayıtlara geçti.

Net kâr artışında oyun, müzik ve yarı iletken ilişkili sektörlerdeki güçlü talep ile Japon Yeni'nin döviz karşısındaki değer kaybı etkili oldu.

Şirket satışları yüzde 16,3 artışla 11,54 trilyon yene (85,1 milyar dolar) yükselirken, işletme kârı yüzde 0,5 artışla 1,21 trilyon yene (8,85 milyar dolar) çıktı.

Sony'den rekor

İlk kez 10 trilyon yeni (74 milyar dolar) aşan satış rakamlarına ulaşan Sony'nin mali yıl işletme kârı, şimdiye kadar en yüksek seviyesini gördü.

Japon firma, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılında ise satışların yüzde 0,3 ve firma net kârının yüzde 10,4 düşeceğini tahmin ediyor.