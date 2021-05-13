Sony, 25'ten fazla PS5 özel oyunu üzerinde çalışıyor

PlayStation Studios Başkanı Hermen Hulst, şu anda 25'ten fazla PlayStation özel oyunu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Sony, şu anda büyük bir stok problemi yaşayan PlayStation 5 konsolunu güçlendirmek için elinden geleni yapıyor.

Son olarak PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst, şu anda 25'in üzerinde PlayStation özel oyunu üzerinde çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Hulst,"Dünyanın farklı bölgelerinde geliştirilen; küçük, büyük ölçekli ve farklı türlerde oyunlar hazırlıyoruz." dedi.

Hermen Hults'un ifadeleri, aynı zamanda yakın dönemde çıkan Sony'nin risk almaktan çekindiği yönündeki iddialara da bir cevap niteliği taşıyor.

PS5'TE ÇOK FAZLA ÖZEL OYUN OLACAK

Geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunan PlayStation başkanı Jim Ryan, PS5'in önceki tüm PlayStation konsollarından çok daha fazla özel oyuna ev sahipliği yapacağını söylemişti.

PS5'in piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 6 aylık süreçte çok fazla bir yenilik görmemiştik. Ancak önümüzdeki aylarda yayınlacak 25'ten fazla özel yapım oyun, kullanıcıları oldukça mutlu edecek gibi görünüyor.

